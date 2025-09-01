Earthquake at Afghanistan: ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ, ୯ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ
Earthquake at Afghanistan: ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ, ୯ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଥରି ଉଠିଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୨ଟା ୪୭ ମିନିଟରେ ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପରେ ପ୍ରାୟ ୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ କୋଠା ମଧ୍ୟ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ଫାଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 6.3 ମାପିଯ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 01, 2025, 06:38 AM IST

Earthquake at Afghanistan: ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ, ୯ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ

Earthquake at Afghanistan: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଥରି ଉଠିଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୨ଟା ୪୭ ମିନିଟରେ ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପରେ ପ୍ରାୟ ୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ କୋଠା ମଧ୍ୟ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ଫାଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 6.3 ମାପିଯାଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଜଲାଲାବାଦ ସହରରୁ 27 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ-ଉତ୍ତରପୂର୍ବରେ ଭୂମିକମ୍ପର 8 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ରହିଥିଲା।

ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପରେ ବହୁତ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ନାଙ୍ଗରହାର ରାଜ୍ୟରେ ଅତି କମରେ 9 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 15 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଘର ଏବଂ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦାରାହ-ଏ-ନୂର ଜିଲ୍ଲାର ସାଟିନ୍ ଗାଁ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି ସହିଛି।

ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ସିସମୋଲୋଜି (NCS) ଅନୁଯାୟୀ, ୧୨:୪୭ ରେ ୬.୩ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆଉ ଚାରୋଟି ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି। ରାତି ୧:୦୮ ରେ ୪.୭ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ରାତି ୧:୫୯ ରେ ୪.୩ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ରାତି ୩:୦୩ ରେ ୫ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ସକାଳ ୫:୧୬ ରେ ମଧ୍ୟ ୫ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା।

ଜର୍ମାନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଫର ଜିଓସାଇନ୍ସ (GFZ) ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ-ଭୂମଧ୍ଯସାଗରୀୟ ଭୂକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର (EMSC) ଅନୁଯାୟୀ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ପାକିସ୍ତାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ଇସଲାମାବାଦରେ ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ଭାରତର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ-NCRରେ ଲୋକମାନେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା।

