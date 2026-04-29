West Bengal Polls: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ୯୧.୪୧% ଭୋଟିଂ, ଏକଜିଟ୍ ପୋଲରେ...

West Bengal Polls: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଜି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମତଦାନ ବୁଧବାର ଦିନ ହୋଇଛି । ସକାଳ ୭ଟାରୁ ୨୯୪ ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ୧୪୨ ଆସନରେ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହା ଶାସକ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛି। ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯଦିଓ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ସିପିଆଇ(ଏମ୍) ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଟିଏମସି ବନାମ ବିଜେପି ଲଢ଼େଇ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ଏପ୍ରିଲ ୨୩ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ୧୫୨ ଆସନରେ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ୯୩.୧୭% ମତଦାନ କରିଥିଲା - ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଅଧିକ ଭୋଟର ମତଦାନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ଏବେ ଅଧିକ। ଏହି ଉଚ୍ଚ ଭୋଟର ମତଦାନ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହିତ, ଟିଏମସି ଏବଂ ବିଜେପି ଉଭୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନୈତିକ ଗତି ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବଦଳୁଛି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗରେ ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ନିଆଯିବ - ଏପରି ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ TMC ଗତ ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଛି। ୨୦୨୧ ନିର୍ବାଚନରେ, ବିଜେପି ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗରେ ସୀମିତ ସଫଳତା ପାଇଥିଲା; ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ୭୭ ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ, ବିଜେପି କେବଳ ୧୮ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିଥିଲା।
ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହୋଇଥିବା ୧୪୨ ଆସନ ପାଇଁ ମୋଟ ୯୧.୪୧% ଭୋଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତ ମଜୁମଦାର କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଜନତା ଏଥର ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଜେପି ଏହି ଭାବନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଜେପି ୧୭୦ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ପାଇ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।"
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X' ରେ, ଟିଏମସି ନେତା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଉଦୟନାରାୟଣପୁରର ଏକ ଘଟଣା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି: "ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଭଦ୍ରଲୋକ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ - ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଯେ ସେ ସମର୍ଥନ ବିନା ଚାଲିପାରୁ ନଥିଲେ - ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।" କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀ ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ; ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆମତା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
