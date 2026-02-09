Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3103006
Zee OdishaOdisha National-InternationalShocking News: ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ ପ୍ରାଣ ହାରିଲେ ୨୬ ବର୍ଷୀୟ ଜିମ୍ ଟ୍ରେନର୍...

Shocking News: ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ ପ୍ରାଣ ହାରିଲେ ୨୬ ବର୍ଷୀୟ ଜିମ୍ ଟ୍ରେନର୍...

Shocking News: ଶନିବାର ଦିନ ଘଟିଥିବା ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଖୁବ୍ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜଣେ ୨୬ ବର୍ଷୀୟ ଜିମ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ବଡିବିଲ୍ଡର ଉତ୍ତର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ନିଜ ଘରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅଧର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ନିଜର ଜୀବନ ନେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Feb 09, 2026, 08:31 AM IST

Trending Photos

Shocking News: ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ ପ୍ରାଣ ହାରିଲେ ୨୬ ବର୍ଷୀୟ ଜିମ୍ ଟ୍ରେନର୍...

Shocking News: ଶନିବାର ଦିନ ଘଟିଥିବା ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଖୁବ୍ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜଣେ ୨୬ ବର୍ଷୀୟ ଜିମ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ବଡିବିଲ୍ଡର ଉତ୍ତର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ନିଜ ଘରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅଧର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ନିଜର ଜୀବନ ନେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି।

ମୃତକଙ୍କ ନାଁ କିରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଯିଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଆଉଟର ଗେଲେୟାରା ବାଲାଗା ଲେଆଉଟର ବାସିନ୍ଦା। ସେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ଏକ ଚିଠି ଛାଡିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିରଣ ପ୍ରାୟ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ।

ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟଣାଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ​​ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ କୋଠରୀ ଭିତରେ ନିଜକୁ ବନ୍ଦ କରି ରସି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ପୋଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣପତ୍ର ଏବଂ ବିବାହ ଶାଢ଼ି ଦେଖାଇବା ପରେ କିରଣ ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଧରି ଗଭୀର ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ସେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଖବର ତାଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଦେଇଥିଲା। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ, କିରଣ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଏକ ଧଳା କାଗଜ ଏବଂ ଏକ କଲମ ମାଗିଥିଲେ।

ଯେତେବେଳେ ସେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ପଚାରିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ନକରିବାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ଆର୍ଥିକ କାରବାରର ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି। ପରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରୁ ଫୋନ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଜୋରଜବରଦସ୍ତ କବାଟ ଖୋଲିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୋଟ୍ ମିଳିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କିରଣ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ନୋଟରେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍‌ର ପାସୱାର୍ଡ ଲେଖିଥିଲେ। ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କିରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। କିରଣ ଅନେକ ବଡିବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ଶବଗୃହକୁ ପଠାଯାଇଛି। ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଦାୟର ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଆଉଟ୍ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କେବେ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭାବନା ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଇମୋସନାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନିବାରଣ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍: ଟେଲି-ମାନସ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍: 14416 କିମ୍ବା 1800-891-4416, SAHAI ହେଲ୍ପଲାଇନ୍: 080-25497777 କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ।

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Shocking News
Shocking News: ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ ପ୍ରାଣ ହାରିଲେ ୨୬ ବର୍ଷୀୟ ଜିମ୍ ଟ୍ରେନର୍...
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Sensational incident in Delhi
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ: ଫ୍ଲାଇଓଭରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା କାରରୁ ମିଳିଲା ୩ ଶବ
road accident
Road Accident: ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା: ୩୦ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ
weather report
Weather Report: ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କିପରି ରହିବ ପାଗ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ....