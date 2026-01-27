Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3088095
Zee OdishaOdisha National-InternationalViolence against hindu minority: ବାଂଲାଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ରିପୋର୍ଟରୁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟର ଖୁଲାସା

Violence against hindu minority: ବାଂଲାଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ରିପୋର୍ଟରୁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟର ଖୁଲାସା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶରେ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ସରକାର କ୍ଷମତାରୁ ହଟିବା ପରଠାରୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ କଠୋର ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଫେବୃଆରୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିବା ସହିତ ପରିବେଶ କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷକରି ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନେ ଭୟରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଗୁଇନ୍ଦା ସ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 27, 2026, 03:27 PM IST

Trending Photos

Violence against hindu minority: ବାଂଲାଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ରିପୋର୍ଟରୁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟର ଖୁଲାସା

Bangladesh Violence: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶରେ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ସରକାର କ୍ଷମତାରୁ ହଟିବା ପରଠାରୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ କଠୋର ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଫେବୃଆରୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିବା ସହିତ ପରିବେଶ କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷକରି ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନେ ଭୟରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କିଛି ନେତା ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସାକୁ ଉସକାଇବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।

ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ରଣନୀତି
ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ବାଚନରେ ​​ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ନେତା ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ବୟାନବାଜିକୁ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ଭୋଟ ଧ୍ରୁବୀକରଣ କରିବାର ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଗୁଇନ୍ଦା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ କିଛି ନେତାଙ୍କ ଏକ ବୈଠକରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସାକୁ ଉସୁକାଇବା ପାଇଁ ଏକ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବାରେ ମୌଳବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିବା ସହିତ ହିଂସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ବିକାଶ, ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଲଢ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ବରଂ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନୀ ବିତର୍କ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାହାଣୀ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ନେତା ଭାରତ ବହିଷ୍କୃତ ନେତା ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କୁ ଶରଣ ଦେଇଥିବା ଦାବି କରି ମୌଳବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଉସୁକାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶୀ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଭାରତ ସମର୍ଥକ ଏବଂ ତେଣୁ ଦେଶରେ ରହିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ।

Add Zee News as a Preferred Source

ମିଛ ପ୍ରଚାର ଆଧାରରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା କାହାଣୀ ରଚନା କରିବା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଂସା ପାଇଁ ଉସୁକାଇବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚୋରି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପରାଧର ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଯିବ। ଶେଖ ହସିନା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦଳ ତାଙ୍କୁ "ଭାରତ ସମର୍ଥକ" ଏବଂ "ବାଂଲାଦେଶ ବିରୋଧୀ" ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ଉପରେ ହାସିନାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିସାରିଛି।

ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ଧୃବୀକରଣ ରାଜନୀତି
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ରଣନୀତିର ସଫଳତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା କଷ୍ଟକର। ତଥାପି, ବାଂଲାଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ବଡ଼ ଭାଗ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ନୁହେଁ, ଭାରତ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଚାହାଁନ୍ତି। ତଥାପି, କିଛି ନେତା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଧାର୍ମିକ ଧାରାରେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ଧ୍ରୁବୀକରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ।

ଜମାତ-ଏ-ଇସ୍ଲାମୀକୁ ଖାସ ଲାଭ
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜମାତ-ଏ-ଇସଲାମି ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ବୟାନବାଜିରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଦେଶର ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ଭୟରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ହିଂସା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ଏକ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ପଳାୟନ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ପକାଇବ, ଯାହା ଜମାତ-ସମର୍ଥିତ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପରେ ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ବଳ।

ବାଂଲାଦେଶ ଇସ୍ଲାମୀ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା ଦାବି
ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଘଟିଆସୁଛି, ଏବଂ ସମୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଥର ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର କାରଣ ଏହା କେବଳ ନିର୍ଯାତନା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ କ୍ରମାଗତ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତିର ଅଂଶ ପାଲଟିଛି। ଏହା ଏପରି ସମୟରେ ଘଟୁଛି ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ନେତା ଦେଶରେ ଏକ ଇସଲାମିକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ବଦଳରେ ଶରିଆ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ, ବାଂଲାଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ରହିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ହିଂସା ବନ୍ଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ; ବରଂ ଏହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Bangladesh violence
ବାଂଲାଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ରିପୋର୍ଟରୁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟର ଖୁ
Chhatisha Nijog Meeting
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆଜି ହେବ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ
India-EU trade deal
ଭାରତ-ଇଉରୋପ 'ମହାଡିଲ୍'କୁ ସହିପାରୁନି କି ଆମେରିକା? ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ବର୍ଷିଲା ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ
Odisha news
Odisha News: ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଘାଟିରେ ଓଲଟିଲା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଗାଡ଼ି, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ...
Gold rate today
Gold Rate Today:ସୁନାଦରରେ ଲାଗିଲା ବ୍ରେକ୍,ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ରହିଛି...