Flight Crash News: ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଭଳି ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 16, 2025, 07:04 AM IST

Flight Crash News: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମେକ୍ସିକୋରେ ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ଘରୋଇ ଜେଟ୍ ଏକ କୋଠା ଉପରେ ଧକ୍କା ଖାଇଲା। ଧକ୍କା ହେବା ମାତ୍ରେ ବିମାନଟି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଏବଂ କୋଠା ଉପରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧୩୦ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମେକ୍ସିକୋ ରାଜ୍ୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଯୋଜକ ଆଡ୍ରିଆନ୍ ହର୍ନାଣ୍ଡେଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିମାନରେ ଆଠ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ।

 

ଫୁଟବଲ ପଡିଆରେ ଅବତରଣ କରିବାର ଥିଲା ଯୋଜନା
ସାନ ମାଟେଓ ଆଟେନକୋର ମେୟର ଆନା ମୁନିଜ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘରୋଇ ଜେଟ୍‌ଟି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସାତ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଘରୋଇ ଜେଟ୍‌ଟି ମେକ୍ସିକୋର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଉପକୂଳ ସହର ଆକାପୁଲକୋରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରଥିଲା ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ମେକ୍ସିକୋ ସିଟିରୁ ପ୍ରାୟ 50 କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମରେ ଟୋଲୁକା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ବିମାନବନ୍ଦରର ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଫୁଟବଲ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ତଥାପି, ଜେଟ୍‌ଟି ଏକ କୋଠାର ଛାତ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା।

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ବିମାନଟି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ କୋଠା ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଏକ ଶିଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିଲା ​​ଏବଂ କୋଠାଟିର ଏକ ଧାତୁ ଛାତ ଥିଲା, ଯାହା ସହିତ ଏହା ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ବିମାନଟି ନିଆଁରେ ଜଳି ଉଠିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଭିତରେ କୌଣସି ଲୋକ ନଥିଲେ। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରାୟ 130 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା।

ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଆହତମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା। ମୃତକମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଘରୋଇ ଜେଟ୍‌କୁ କାହିଁକି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡିଲା ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଖରାପ ପାଗ ଥିଲା କି? ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ମାନବ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା କି? ଏହାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।

