Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3031969
Zee OdishaOdisha National-International

Gas Blast: ନାଇଟ କ୍ଲବରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ୨୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୋଆର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବରେ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୨୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ନାଇଟ୍ କ୍ଲବର ରୋଷେଇ ଘରର କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨୦ ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ତିନି ଜଣ ମ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 07, 2025, 07:12 AM IST

Trending Photos

Gas Blast: ନାଇଟ କ୍ଲବରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ୨୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Gas Blast: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୋଆର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବରେ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୨୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ନାଇଟ୍ କ୍ଲବର ରୋଷେଇ ଘରର କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨୦ ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ତିନି ଜଣ ମହିଳା ଥିଲେ। ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।

ଗତ ବର୍ଷ ଖୋଲିଥିଲା ଏହି ନାଇଟ କ୍ଲବ
ଗୋଆର ରାଜଧାନୀ ପାଣାଜୀଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆରପୋରା ଗାଁରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପାର୍ଟି ଭେନ୍ୟୁ ବିର୍ଚ ବାଇ ରୋମିଓ ଲେନରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଖୋଲିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପରିଚାଳନାକୁ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ରୋଷେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା।

ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉଡ଼ିଲା ନାଇଟ କ୍ଲବ
ଲୋକମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିଆଁ ଏକ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ମାତ୍ରେ ଲୋକମାନେ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବରୁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ସହାୟତାରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇଥିଲା। ଗୋଆ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଡିଜିପି ଆଲୋକ କୁମାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ସହାୟତା କରିଥିଲେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଡିଜିପି ଆଲୋକ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୨:୦୪ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ନିଆଁ ଲିଭାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ୨୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ମର୍ଚ୍ୟୁରୀରେ ରଖାଯାଇଛି। ନାଇଟ୍ କ୍ଲବର ତଳ ମହଲାରେ ଥିବା ରୋଷେଇ ଘରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତ ଏବଂ ବିଧାୟକ ମାଇକେଲ ଲୋବୋ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୋଡ଼ିଯିବାରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। 

ବିଧାୟକ ଲୋବୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆହତ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଟ୍ କ୍ଲବରେ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଏବଂ ମାନଦଣ୍ଡ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବରେ ଅବହେଳା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ଉଲ୍ଲଂଘନ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ, ତେବେ କ୍ଲବର ମାଲିକ, ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଦୋଷୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିବା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଛଡାଯିବ ନାହିଁ।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Ollywood News
ଡିସେମ୍ବର ୧୨ରେ ମହୋଦଧି ଦିବସ, ଯୋଗଦେବେ ଓଲିଉଡର ଏହିସବୁ କଳାକାର
Indian railways
ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ବାତିଲ ପ୍ରଭାବ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଚାଲିବ ଏହି ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ; ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକା
Odia News
ସପ୍ତମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମହୋତ୍ସବ ୨୦୨୫ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
top 10 news today
ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ ଜିତିଲା ଭାରତ, ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Odia News
୨ପୁଅ ଓ ଭଉଣୀ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ