Pinaka Missile: 'ପିନାକ' କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ, ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ହେଲା ସାମିଲ

Pinaka Missile: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (DRDO) ଡିସେମ୍ବର ୨୯, ୨୦୨୫ରେ ପିନାକ ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ଗାଇଡେଡ୍ ରକେଟ୍ (ପିନାକା LRGR) ର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି। ଏହି ରକେଟ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଚାନ୍ଦିପୁର ଘାଟିରୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ୧୨୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ଦି ହିନ୍ଦୁରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ରକେଟ୍ ସଫଳତାର ସହ ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉଡ଼ାଣ କୌଶଳ ସମାପ୍ତ କରିଛି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଛୁଇଁଛି। ଏକ ଲଞ୍ଚରରୁ ଅନ୍ୟ ଲଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକେଟ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, ପିନାକା ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର୍ ଗାଇଡେଡ୍ ନଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପରିସର ମାତ୍ର 40 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ପିନାକା LRGR 120 ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗାଇଡେଡ୍, ନାଭିଗେସନ୍, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି।
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ୧୨୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରଗାମୀ ରକେଟର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷଣ ସେହି ଦିନ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦ (DAC) ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା। ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ DAC ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା।
ଏହା ୭୯ ହଜାର କୋଟିର ସାମରିକ ଉପକରଣ କ୍ରୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏଥିରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ରକେଟ୍ ଏବଂ ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପିନାକା ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ଦୂରଗାମୀ ଗାଇଡେଡ୍ ରକେଟ୍ କିଣାଯିବ। ସେନା ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ଡ୍ରୋନ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଡିକ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (MK-II) ମଧ୍ୟ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ପୁରୁଣା ପିନାକା ଲଞ୍ଚରରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ରକେଟ୍ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇପାରିବ
LRGR କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସାମଗ୍ରୀ ଗବେଷଣା ପରୀକ୍ଷାଗାର ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଏବଂ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଇମାରତ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବିକାଶରେ ସହାୟତା କରିଥିଲା।
ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷଣ ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ ରେଞ୍ଜ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। ସେନା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ପିନାକା ଲଞ୍ଚରରୁ ଏହି ରକେଟ୍ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଗୋଟିଏ ଲଞ୍ଚରରୁ ବିଭିନ୍ନ ରେଞ୍ଜର ପିନାକା ରକେଟ୍ ନିକ୍ଷେପ କରିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା।
ପିନାକା ଏହାର ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସଠିକ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା
ପିନାକା ରକେଟ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ଭାରତର ସ୍ୱଦେଶୀ ମଲ୍ଟି-ବ୍ୟାରେଲ୍ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର୍ (MBRL) ଅସ୍ତ୍ର, ଯାହା DRDO ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା GPS ନାଭିଗେସନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାର ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସଠିକ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ପିନାକା ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର୍ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରକ୍ 12 ଟି ରକେଟ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ବହନ କରେ। ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ଏକ ଟ୍ରକ୍-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ରକେଟ୍ ଫାୟାର କରିପାରିବ, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ। ପିନାକାକୁ ଏକ ସଫଳ ସ୍ୱଦେଶୀ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନିରେ ମଧ୍ୟ ପିନାକା ପ୍ରଣାଳୀ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆର୍ମେନିଆ ଏହାକୁ ଭାରତଠାରୁ କିଣିଛି, ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସମେତ ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଏହାକୁ କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ରାଜନାଥ ସିଂହ DRDOକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ DRDOକୁ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୂରଗାମୀ ଗାଇଡେଡ୍ ରକେଟ୍ ବିକାଶ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ବିଭାଗର ସଚିବ ଏବଂ DRDO ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମୀର ଭି. କାମତ ମିଶନକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।