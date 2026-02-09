Road Accident: ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା: ୩୦ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ

Trending Photos
Road Accident: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ନାଇଜେରିଆରେ ବେପରୁଆ ଗାଡି ଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ଅତି କମରେ ୩୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କାନୋ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, କାନୋର ଗେଜାୱା ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ ଅଞ୍ଚଳର କ୍ୱାନାର ବାର୍ଡେ ସହରରେ ଟ୍ରେଲରଟି ଏକ ରାଜପଥରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା।
ଆଫ୍ରିକାର ସର୍ବାଧିକ ଜନବହୁଳ ଦେଶରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ସାଧାରଣ ଘଟଣା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ଖରାପ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ। ସଦ୍ୟତମ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଡିତ ଟ୍ରକଟି ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ କାନୋର ଗୁଜୁଙ୍ଗୁ ସହର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରବିବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
କାନୋ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆବ୍ବା କବୀର ୟୁସୁଫଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ସୁନୁସି ବାତୁରେ ଦାୱାକିନ ତୋଫାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଆହତମାନେ, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଗୁରୁତର ଆହତ, ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଉଛନ୍ତି। ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏହି ଘଟଣାକୁ ହୃଦୟବିଦାରକ ଏବଂ କେବଳ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର କାନୋ ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।