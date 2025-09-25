Advertisement
CBDT: କରଦାତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଲେ ସରକାର

Tax Audit Deadline Extension: ସିବିଡିଟି ପୂର୍ବରୁ କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାର ଏକ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣରୁ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସେହି ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯେଉଁମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିନାହାଁନ୍ତି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 25, 2025, 06:06 PM IST

Tax Audit Deadline Extension: କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ ବୋର୍ଡ (CBDT) ଟିକସ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। କରଦାତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ୩୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ନୂତନ ସମୟ ସୀମା ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମୟ ସୀମା ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରଦାତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବିବରଣୀ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି।

CBDT ପୂର୍ବରୁ କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାର ଏକ ସମୟସୀମା ସ୍ଥିର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣରୁ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସମୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ।

ଆୟକର ବିଭାଗ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ ବୋର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ବର୍ଷ ୨୦୨୪-୨୫ (ମୂଲ୍ୟାୟନ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬) ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଆୟକର ଆଇନର ଧାରା ୧୩୯ ର ଉପ-ଧାରା (୧) ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ୨ ର ଧାରା (ଏ) ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ।

CBDT ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଆୟକର ଇ-ଫାଇଲିଂ ପୋର୍ଟାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ କୌଣସି ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ବିନା ଟିକସ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାର ସହ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯାଉଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୪୦୨,୦୦୦ ଟିକସ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ୨୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ୭୫.୭ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ITR ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି।

