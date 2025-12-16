Yamuna Expressway: ଯମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା: ପଛକୁ ପଛ ପିଟିହେଲା ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଗାଡି, ୪ ମୃତ

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଥୁରାର ଯମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ପଛକୁ ପଛ ପିଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରହିଥିଲା ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଗାଡିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଏପରିକି କିଛି ଗାଡିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଠଟି ବସ୍ ଏବଂ ତିନୋଟି କାରର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 16, 2025, 10:24 AM IST

Yamuna Expressway: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଥୁରାର ଯମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ପଛକୁ ପଛ ପିଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରହିଥିଲା ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଗାଡିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଏପରିକି କିଛି ଗାଡିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଠଟି ବସ୍ ଏବଂ ତିନୋଟି କାରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨୫ ଜଣ ଆହତଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ବସରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ।

ବଲଦେବ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖାଦେହରା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ ୧୨୫ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଡିଗୁଡ଼ିକ ଆଗ୍ରାରୁ ନୋଏଡା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ପଛରୁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଆଗ୍ରାରୁ ନୋଏଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଲେନରେ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା।

ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ, ୧୦ ରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେକୁ ଖାଲି କରାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ତା'ପରେ ଏକ କ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ପାର୍ଶ୍ଵକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେନ୍ ଖୋଲିଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଏସ୍ଏସ୍ପି ଶ୍ଲୋକ କୁମାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସିପି ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ମୃତକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛନ୍ତି। କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହା ଭିଜିବିଲିଟି କମ ଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଗାଡିର ଚାଳକମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଏକ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ି ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା ଅନେକ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା।

