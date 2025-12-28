Train Accident: ବିହାରରେ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ନଦୀକୁ ଖସି ପଡିଲା ୩ଟି ବଗି

Trending Photos
Train Accident: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାରର ଜାମୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସିମେଣ୍ଟ ବୋଝେଇ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ରେଳବାଇର ଆସାନସୋଲ ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଜସିଡିହ-ଝାଝା ମୁଖ୍ୟ ରେଳ ଲାଇନରେ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୨ଟା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେବା ଫଳରେ ୧୭ଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା। ତିନୋଟି ନଦୀରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା, ଦୁଇଟି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୧୨ଟି ବଗି ପରସ୍ପର ଉପରେ ଗଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ପାଇବା ପରେ ରେଳ ବିଭାଗ ଥରି ଉଠିଥିଲା।
ପୋଲ ଉପରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସିମେଣ୍ଟ ବୋଝେଇ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଜସିଡିହରୁ ଉପର ଟ୍ରାକରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜସିଡିହ-ଝାଝା ମୁଖ୍ୟ ରେଳ ଲାଇନର ତେଲୱା ବଜାର ହଲ୍ଟ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଟି ବଡୁଆ ନଦୀ ଉପରେ ଥିବା ବ୍ରିଜ୍ ନମ୍ବର 676 ଉପରେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ର 17ଟି କୋଚ୍ ଦୋହଲି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବାକି କୋଚ୍ ବୋହି ଯାଉଥିବା ଇଞ୍ଜିନ୍ଟି ଛାଡି ଯାଇଥିଲା। ଏକ ପ୍ରବଳ ଝଟ୍କା ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ, ପାଇଲଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବନ୍ଦ କରି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ କୋଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି, ତିନୋଟି ବଡୁଆ ନଦୀରେ ପଡ଼ିଛି।
ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ପାଇଲଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ରେଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ରେଳ ଅଧିକାରୀମାନେ RPF, GRP ଏବଂ ପୋଲିସ ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ନଦୀରୁ କୋଚ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ କ୍ରେନ୍ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଲାଇନଚ୍ୟୁତ କୋଚ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ବାର ଟ୍ରାକରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ କୌଣସି ମୃତାହତ ହୋଇନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି, ତେଣୁ ରେଳ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ପ୍ରଭାବିତ ସେକ୍ସନ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନକୁ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।
ଆସାନସୋଲ ଡିଭିଜନର ପିଆରଓ ବିପଲା ବୋରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାମୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସିମେଣ୍ଟ ବୋଝେଇ ଟ୍ରେନର ୧୭ଟି ୱାଗନ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତିନୋଟି ନଦୀରେ ମିଳିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ରେଳ ମାର୍ଗ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଟ୍ରେନକୁ ଝାଝା ଏବଂ ଜସିଡିହ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକିବାକୁ ପଡିଛି। ଷ୍ଟେସନ ମ୍ୟାନେଜର ଅଖିଳେଶ କୁମାର, ଆରପିଏଫ ଓପି ଇନଚାର୍ଜ ରବି କୁମାର ଏବଂ ପିଡବ୍ଲୁଆଇ ରଣଧୀର କୁମାର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ମିଳିନାହିଁ।