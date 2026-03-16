Iran-US War: ଦୁବାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଘନଘନ ମିଶାଇଲ ମାଡ଼, ସମସ୍ତ ଉଡାଣ ବାତିଲ

Iran US War: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୋମବାର ସକାଳେ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ରହିଥିବା ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ବିମାନବନ୍ଦର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାର ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଆଁ ଏବଂ କଳା ଧୂଆଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦୁବାଇ ମିଡିଆ ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ବିମାନ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାକିଂ ୱେବସାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରାଡାର ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁବାଇକୁ ଯାଉଥିବା ଅନେକ ବିମାନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି।
ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ: ଏମିରେଟ୍ସ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ
ଦୁବାଇର ପ୍ରମୁଖ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ, ଏମିରେଟ୍ସ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଦୁବାଇକୁ ସମସ୍ତ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି।
ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯାତ୍ରା ନକରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ଏବଂ ନୂତନ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ମାତ୍ରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ କରାଯିବ। ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, ବିମାନ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ ଏହି ମାମଲାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାଲିସ କରାଯିବ ନାହିଁ।
ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ହିଁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ୟୁଏଇ ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଇରାନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ବାୟୁସେନାଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିବ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଆବୁଧାବିର ଏକ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।