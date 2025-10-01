Philippines Earthquake: ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ, ୨୨ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରି ଉଠିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭିସାୟାସ ଅଞ୍ଚଳ (ସେବୁ ପ୍ରଦେଶ)ରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଏହା ଅନେକ କୋଠା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ 22 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ପୋତି ଦେଇଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଭୂମିକ
ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 6.9 ତୀବ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫାୟାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଝଟକା ଦେଇଥିଲା। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ସେବୁର ବୋଗୋ ସିଟି ନିକଟରେ ଭିସାୟାନ ସାଗରରେ 5 ରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଫିଲିପାଇନ୍ସର ସେବୁ, ଲେଟେ, ବିଲିରାନ, ବୋହୋଲ, ସମର ଏବଂ ନେଗ୍ରୋସ ସହର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା।
ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଅନେକ ଥର ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରାୟ 6 ତୀବ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଭୋଲକାନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ୍ ସିସମୋଲୋଜି (PHIVOLCS) ଏକ ସତର୍କତା ଜାରି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, PHIVOLCS ସୁନାମି ସତର୍କତା ଜାରି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ସତର୍କତା ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପରେ ଅତି କମରେ 22 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସାନ ରେମିଗିଓ ସିଟିରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଭୁଶୁଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସେବୁ ସିଟିର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଖାଲି କରାଯାଇଥିଲା। ଡାନବଣ୍ଟାୟାନରେ ସାଣ୍ଟା ରୋଜା ଡି ଲିମା ଚର୍ଚ୍ଚର ଆର୍ଚଡିଓସେସାନ ମନ୍ଦିରର ଏକ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ବାଣ୍ଟାୟାନରେ ପାରୋକିଆ ଡି ସାନ ପେଡ୍ରୋ ଆପୋଷ୍ଟୋଲ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କୋଠାଗୁଡ଼ିକରେ ଫାଟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏକ ଆଇଟି ପାର୍କକୁ ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା।
NGCP ଏକ ଗ୍ରୀଡ୍ ପୃଥକୀକରଣ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଛି। ଓସମେନ୍ ସେତୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ସରକାର ଆଜି, ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରେ ସେବୁ, ଲାପୁ-ଲାପୁ, ତାଲିସେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାନ ରେମିଗିଓରେ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କାନାଡିୟ ଦୂତାବାସ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି।