Oldage Accident: ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଜଳିଗଲେ ୧୬ ଅନ୍ତେବାସୀ!

Oldage Home: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଏକ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ୧୬ ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଉତ୍ତର ସୁଲାୱେସି ପ୍ରଦେଶର ମାନାଡୋରେ ଥିବା ଏକ ମହଲା ଘରେ ବାସିନ୍ଦା ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଦଳ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୬ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ସୁଲାୱେସି ପୋଲିସ ମୁଖପାତ୍ର ଆଲମସ୍ୟାହ ହାସିବୁଆନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୫ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ହାନୀ ଘଟିଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତଦେହ ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛି।
ହାସିବୁଆନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୫ ଜଣ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକ ମାନାଡୋର ଦୁଇଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ରହିଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମୃତକଙ୍କ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକର ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିକଟସ୍ଥ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଛଅଟି ଟ୍ରକ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଥିଲେ।
କିପରି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହେଲା
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଟିଭି ରିପୋର୍ଟରେ ରବିବାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆତଙ୍କ ଏବଂ ଚିତ୍କାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ରାତିର ଆକାଶ ନିଆଁ ଏବଂ ଧୂଆଁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ବାହାରେ ମୃତଦେହ ବ୍ୟାଗ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଅନେକ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତାଧୀନ ଅଛି।