Indore Fire Tragedy: ଇନ୍ଦୋରରେ ଭୀଷଣ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜଳିଗଲେ ୭

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇନ୍ଦୋରର ବଙ୍ଗାଳୀ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୭ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଜୀବନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ପ୍ରଶାସନିକ ଦଳ ରାତିସାରା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 18, 2026, 08:10 AM IST

Indore Fire Tragedy: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇନ୍ଦୋରର ବଙ୍ଗାଳୀ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୭ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଜୀବନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ପ୍ରଶାସନିକ ଦଳ ରାତିସାରା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଶିବମ୍ ବର୍ମା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ନିଆଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଘରର ଦୁଇଟି ମହଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି କରିଦେଇଛୁ, ଏବଂ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ତୃତୀୟ ମହଲା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଆଉ କେହି ଫସି ନାହାଁନ୍ତି। 

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ନିଆଁ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା ​​ଯେ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଧୂଆଁ ଏବଂ ନିଆଁ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଘରକୁ ଗ୍ରାସ କରିଦେଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଏବଂ ତୀବ୍ର ନିଆଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

ଚାରୋଟି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଇନ୍ଦୋରର ବଙ୍ଗାଳୀ ସ୍କୋୟାର ନିକଟସ୍ଥ ଏକ କଲୋନୀର ଯେଉଁ ଘରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ 15 ଟି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଥିଲା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘର ବାହାରେ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କାର ଚାର୍ଜ କରିବା ସମୟରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ହେବାରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚାରୋଟି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ପରିବାରର ସାତ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଗାଲିଆ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ।

Prabhudatta Moharana

