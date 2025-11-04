Advertisement
Terror Attack:ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୀଷଣ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ, ସେନାର ଅପରେସନ ଜାରି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେହରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ (ଟିଟିପି)ର ଆତଙ୍କୀ ଗୋଷ୍ଠୀ  ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଘେରିଯାଇ ପାଲଟା ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ।  କିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସି ପଳାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Nov 04, 2025, 08:02 AM IST
Terror Attack:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେହରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ (ଟିଟିପି)ର ଆତଙ୍କୀ ଗୋଷ୍ଠୀ  ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଘେରିଯାଇ ପାଲଟା ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ।  କିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସି ପଳାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ନିହତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କଠାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବାନୁ ଜିଲ୍ଲାର ମିରାନଶାହ ରୋଡରେ ଉତ୍ତର ୱାଜିରିସ୍ତାନ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ (ଡିପିଓ) ୱାକାର ଖାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଲିସ କାଫଲା ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ।

ଆକ୍ରମଣ ଦେଖି, ଡିପିଓ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଘେରିଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବଳ ଗୁଳିମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ କିଛି ଆତଙ୍କୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି।  ଆଉ କିଛି ଆତଙ୍କୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ନିହତ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ସହିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଛି।

ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ପୋଲିସ କନଭୟ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଗୁଳିରେ ନିହତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଗୁଳିରେ ଛଅ ଜଣ ପୋଲିସ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେନା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଡିପିଓ ୱାକର ଖାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଏକ ବୁଲେଟପ୍ରୁଫ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଖସି ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଟିଟିପି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ କାବୁଲରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ କାବୁଲ ସମେତ ଅନେକ ସହରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ଭାବି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲା। ଆଫଗାନ ତାଲିବାନ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବିନାଶ ଘଟାଇଥିଲେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ କବଜା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।

ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରେ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ହୋଇଥିଲା। କାତାର ଏବଂ ଇଜିପ୍ଟ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଥିଲେ।

