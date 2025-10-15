Maharastra News: ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ୬୦ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ନକ୍ସଲ ନେତା

Trending Photos
Maharastra News: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଭୂପତି, ଅଭୟ ଏବଂ ସୋନୁ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ବରିଷ୍ଠ ସିପିଆଇ (ମାଓବାଦୀ) ନେତା ମଲ୍ଲଜୋଲୁ ଭେଣୁଗୋପାଳ ରାଓ ଅନ୍ୟ 60 ଜଣ କ୍ୟାଡରଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭେଣୁଗୋପାଳ ରାଓ ବୁଧବାର ଗଡଚିରୋଲିରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବୀସଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ।
୭୦ ବର୍ଷୀୟ ଭେଣୁଗୋପାଳ ରାଓ ନିଷିଦ୍ଧ ସିପିଆଇ (ମାଓବାଦୀ)ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପଲିଟବ୍ୟୁରୋର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଗଡ଼ଚିରୋଲିରେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟିର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ସେ ସଂଗଠନର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସାମରିକ କମିଶନର ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର-ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରେ ଏକ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ଆବୁଝମାଦରୁ ପରିଚାଳିତ, ଯାହାକୁ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ଗଡ଼ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଭେଣୁଗୋପାଳ ରାଓ ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ଦାନ୍ତେୱାଡାରେ ସିଆରପିଏଫ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ସମେତ ଅନେକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୭୬ ଜଣ ସୈନିକ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ହତ୍ୟା, ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ପୋଡ଼ାଜଳା ଭଳି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ୭ କୋଟି ଟଙ୍କା (ପ୍ରାୟ ୧.୭ ବିଲିୟନ ଡଲାର)ରୁ ଅଧିକ ପୁରସ୍କାର ରହିଛି।
ପୂର୍ବ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପେଡ୍ଡାପାଲିରୁ ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ନାତକ ଭେଣୁଗୋପାଳ ରାଓ ହେଉଛନ୍ତି ମଲ୍ଲାଜୋଲୁ କୋଟେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କ ସାନ ଭାଇ, ଯିଏକି କିଶାନଜୀ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନକ୍ସଲ ନେତା, ଯିଏ 2010 ମସିହାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହିତ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ତାରକ୍କା 2018 ମସିହାରେ ଗଡଚିରୋଲି ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଗଡଚିରୋଲି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ଏବଂ ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।