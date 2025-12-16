Land Dispute: ରାଜଧାନୀ ନିକଟରେ ମାତ୍ର ୧୭୫୦୦ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ୭ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଜମି, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି

Advertisement
Dec 16, 2025

Land Dispute:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ନିକଟସ୍ଥ ହରିୟାଣାର ଫରିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶେଷରେ ୬୨ ବର୍ଷର ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେ ଗତ ୬୨ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଜମି ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର ୧୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା ସାତ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ର ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ୮୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ-ପତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ହାର ମାନି ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଶୁଣାଇଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ କୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ହାତ ଯୋଡି ବିଚାରପତି ଏବଂ ଆଇନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ।

ଘଟଣାଟି ଏହିପରି। ପ୍ରକୃତରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳର ଫରିଦାବାଦର ବୃଦ୍ଧ ବାସିନ୍ଦା ଯେଉଁ ଜମି ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ତାହା କିଣାଯିବା ସମୟରେ କେବଳ ୧୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଥିଲା। ତଥାପି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ, ସେ ସେହି ଜମି ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ବିତାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏହି ମାମଲାରେ ଏତେ ଫସିଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବୟସ ୧୮ ବର୍ଷରୁ ୮୦ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ୬୨ ବର୍ଷର ଲମ୍ବା ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ପରେ, ଶେଷରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜମି ପାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଚନ୍ତି। ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ସାତ କୋଟି ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାତ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜମି ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୧୭୫୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଦିଆଯିବ।

ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ଫରିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ସୁରଜକୁଣ୍ଡ ନିକଟସ୍ଥ ଇରୋସ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଆବାସିକ କଲୋନୀ ସହିତ ଜଡିତ। କଲୋନୀଟି ୧୯୩୩ ମସିହାରେ ସ୍ଥାପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆରସି ସୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ୍ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ ସିକେ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ମାଆ ନାନକି ଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ଇରୋସ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଆବାସିକ କଲୋନୀରେ ଜମି ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଦେୟ ନେଇଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ ୩୫୦ ବର୍ଗ ୟାର୍ଡ ଏବଂ ୨୧୭ ବର୍ଗ ୟାର୍ଡ ପରିମିତ ଦୁଇଟି ପ୍ଲଟ୍ ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ନାନକି ଦେବୀ ବିକ୍ରୟ ଆୟର ପ୍ରାୟ ଅଧା ମଧ୍ୟ ଜମା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଅଧା ରାଜି ହୋଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାଙ୍କୁ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ପରେ ବିଲଡର ଜଣକ ନିଜ କଥାରୁ ଓହରିଯିବା ସହିତ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିନଥିଲେ।

ଜମି ବୁକ୍ କରିବା ପରେ, ୧୯୬୩ ମସିହାର ଅନୁସୂଚିତ ରାସ୍ତା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଇନ ପଞ୍ଜାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଏହି ଆଇନଟି ପଞ୍ଜାବରେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ "ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅଞ୍ଚଳ"ରେ ଅନିୟମିତ ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର ବିକାଶକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆଇନ ରାସ୍ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବିକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସହରୀକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ୧୯୭୫ ମସିହାର ହରିୟାଣା ସହରାଞ୍ଚଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ମାମଲାକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କ୍ରେତା ଦଖଲ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ବିଲ୍ଡର, ବୈଧାନିକ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦର୍ଶାଇ, ଅନୁମୋଦନ ପରେ ପ୍ଲଟର ଦଖଲ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କ୍ରୟକୁ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲେ। ମାମଲାଟି କ୍ରମଶଃ ଜଟିଳ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ୧୯୮୦ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା କ୍ରେତା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସମାଧାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

ଏହି ଜମି ବିବାଦର ପ୍ରଥମ ମାମଲା 2002 ମସିହାରେ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତଗୁଡ଼ିକ ଆବଣ୍ଟିତ ପରିବାର ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଡେଭଲପର ନିମ୍ନ ଅଦାଲତର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। କମ୍ପାନୀ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା ଯେ ଆବଣ୍ଟନକୁ ୧୯୬୪ ମସିହାରେ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସୀମା ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପ୍ଲଟର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ପୁରୁଣା ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଅନ୍ୟାୟ ହେବ। ଗତ ଶନିବାର, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଦୀପକ ଗୁପ୍ତା ଏହି ମାମଲାରେ ୨୨ ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତିକୁ ଖାରଜ କରି ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ବିଳମ୍ବରୁ ଡେଭଲପର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ।

TOI ଅନୁଯାୟୀ, ଫରିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ସୁରଜକୁଣ୍ଡର ବାସିନ୍ଦା ସିକେ ଆନନ୍ଦ ନାନକି ଦେବୀଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ। ତାଙ୍କ ବାପାମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେଣି, ଏବଂ ପରିବାର ନାତିନାତୁଣୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ସିକେ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ମାଆ ନାନକି ଦେବୀ ସୁରଜକୁଣ୍ଡ ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଇରୋସ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଆବାସିକ କଲୋନୀରେ ୫୧୦୩ ବର୍ଗଫୁଟ ଜମି କିଣିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର ୧୪୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୭ କୋଟି ଟଙ୍କା। ସିକେ ଆନନ୍ଦ ଏହି ଜମି ପାଇଁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ମାମଲା ଲଢ଼ି ଶେଷରେ ଜିତିଲେ। କୋର୍ଟ ବିଲ୍ଡରଙ୍କୁ ୧୯୩୩ ହାରର ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଆଦାୟ କରି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ଲଟ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଲ୍ଡର ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୧୭,୫୦୦ ଟଙ୍କାରେ ୧୪ ହଜାର ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟର ଜମି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସିକେ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

