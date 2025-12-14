ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Trending Photos
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ବ୍ରାଉନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ପ୍ରବେଶ କରି ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ଚଳାଇଲେ। ଏଥିରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଆଠ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରୋଭିଡେନ୍ସର ପ୍ରୋଭିଡେନ୍ସରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ପ୍ରୋଭିଡେନ୍ସ ମେୟର ବ୍ରେଟ୍ ସ୍ମାଇଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏକ ନାକାବନ୍ଦୀ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ଏବଂ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
MASS SHOOTING AT RHODE ISLAND UNIVERSITY:
- Brown University, Providence
- Incident occurred during final exams
- Reports of gunfire inside an engineering building
- Early information suggests multiple victims, with scanner reporting ‘possibly 20'
- Fatalities have been reported… pic.twitter.com/2Qi2ZpoHaM
— AZ Intel (@AZ_Intel_) December 13, 2025
କଳାପୋଷାକରେ ଥିଲେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ
ପ୍ରୋଭିଡେନ୍ସ ମେୟର ବ୍ରେଟ୍ ସ୍ମାଇଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୬:୩୦ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏବଂ ଏଫବିଆଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ରହିବାକୁ, ସେମାନଙ୍କ କୋଠରୀରେ ରହିବାକୁ ଏବଂ ଯଦି କେହି ଦ୍ୱାର ଠକ୍ ଠକ୍ କରନ୍ତି ତେବେ ଉତ୍ତର ନ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଛି।
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶନିବାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୀତକାଳୀନ ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଥିଲା ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଭିତରେ ବସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ବାରୁସ୍ ଏବଂ ହଲି ବିଲଡିଂ ନିକଟରେ ଘଟିଛି, ଏହା ଏକ ସାତ ମହଲା କୋଠା ଯେଉଁଥିରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ରହିଛି। ଏଥିରେ 117 ଟି ପରୀକ୍ଷାଗାର, 150 ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, 15 ଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଏବଂ 29 ଟି ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଅଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାୟ 11,000 ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଗୁଳି ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ଏକ ଆଲାର୍ମ ସିଷ୍ଟମ୍ ବାଜିଲା, ଯାହା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କୋଠରୀରେ ରହିବାକୁ ସତର୍କ କରିଥିଲା।
ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ରୋଡ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବ୍ରାଉନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ପ୍ରୋଭିଡେନ୍ସ ପୋଲିସ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଏଫବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପୀଡିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ।"