Delhi Weather: ଘନ କୁହୁଡିରେ ହଜିଲା ଦିଲ୍ଲୀ, ବଢିଲା ଶୀତର ମାତ୍ରା

Dec 29, 2025, 07:19 AM IST

Delhi Weather: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାନବାହାନର ଗତି ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଦୁର୍ବଳ ହେବା ସାଧାରଣ ଅସୁବିଧାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି, ଏବଂ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଖରାପ ହେଉଛି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ରବିବାର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 22 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପାଗ ଧାରା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଏକ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସକାଳେ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ରବିବାର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଶୀତଳ ଲହର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ, ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସରକାର ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଜାନୁଆରୀ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଡିସେମ୍ବର 30 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2 ମଧ୍ୟରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ ଏବଂ ମୁଜାଫରାବାଦରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପର୍ବତମାଳାରେ ଏହି ନୂତନ ତୁଷାରପାତ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ, ବିଶେଷକରି ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଥଣ୍ଡାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିପାରେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ, କୁହୁଡ଼ି ସହିତ ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ମଣ୍ଡି ହାଉସ୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିବା କୁହୁଡ଼ିର ଏକ ଘନ ଆବରଣ ଏବଂ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (AQI) 423 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା "ଗମ୍ଭୀର" ବର୍ଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ, ରାଜଘାଟ ପାଖରେ AQI 399 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା "ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ" ବର୍ଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ।

Prabhudatta Moharana

