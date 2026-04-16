Zee OdishaOdisha National-International

Aadhaar Card New Rule: ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ OTP ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଦାଖଲ କରିବେ। UIDAI ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିବ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 16, 2026, 08:42 PM IST

Aadhaar Card New Rule: ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ହେଲା ସହଜ , ଘରେ ବସି ଏହିପରି ବଦଳାନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଠିକଣା

Aadhaar Card New Rule:  ଭାରତରେ, ଆଧାର କାର୍ଡ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ପତ୍ର। ପ୍ରାୟତଃ, ଆମକୁ ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ବିବରଣୀ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଧାର ଧାରକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତାର ସମାଧାନ ହୋଇଛି। UIDAI ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିଛି। ଆଧାର ଧାରକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଆଇଡି ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ନିଜେ ଏହି ବିବରଣୀ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ।

ବର୍ତ୍ତମାନ, UIDAIର ସରକାରୀ ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବସି ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଘର ଠିକଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବାର ଅସୁବିଧାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର କରିଛି। ଆପଣ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସରଣ କରି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି UIDAI ସୁବିଧା ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେବ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ।

ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ, "ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ" ବିକଳ୍ପକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପରେ, ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ OTP ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଦାଖଲ କରିବେ। UIDAI ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିବ।

ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଠିକଣା ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସହିତ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା'ପରେ ଆପଣ MPIN, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ କିମ୍ବା ମୁହଁ ଚିହ୍ନଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ "ସେବା" ବିଭାଗକୁ ଯାଇ "ଠିକଣା ଅପଡେଟ୍" ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଆଧାର କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ଠିକଣା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ୭୫ ଟଙ୍କା ଫି ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ।

