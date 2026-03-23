Raghav Chadha: ଆପ୍ ଦଳ ଛାଡ଼ି BJPରେ ମିଶିବେ ରାଘବ ଚଢା!, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆପ୍ ନେତା ସଞ୍ଜୟ ସିଂ...

Raghav Chadha: ଯୁବ ପିଢ଼ୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢା। ଆପ ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସମୋସା ଏବଂ ଚା'ର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ଏବଂ ସଂସଦରେ ଗିଗ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ଏଥି ସହ Gen-Z ଙ୍କ ମନକୁ ପାଇବା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ସଂସଦରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆପ ବୈଠକରେ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି।
Raghav Chadha: ଯୁବ ପିଢ଼ୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢା। ଆପ ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସମୋସା ଏବଂ ଚା'ର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ଏବଂ ସଂସଦରେ ଗିଗ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ଏଥି ସହ Gen-Z ଙ୍କ ମନକୁ ପାଇବା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ସଂସଦରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆପ ବୈଠକରେ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଘବଙ୍କ ଅନେକ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରାଘବ ଚଢା ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି। ଏବେ, ଆପ ନେତା ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଯୁବ ନେତା ରାଘବ ଚଢା କିଛି ଦିନ ଧରି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ବୈଠକରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପ ସୁପ୍ରିମୋ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏବଂ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ମଦ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ନେଇ ରାଘବ ଚଢା ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ନଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ, କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଆହୁରି ଜୋର ଧରିଛି ଯେ ରାଘବ ଚଢା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆପ ଛାଡିପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ରାଘବ ଏ ବିଷୟରେ କେବେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ନାହାଁନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପ ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
He’ll soon join BJP
BJP is rolling out the red carpet ...
giving him prime debate slots and media time every single day.
AAP’s own Parliamentary Party? Total blackout. Zero speaking time.
Why is BJP chasing Raghav Chadha like this?Both AAP and BJP fight each other in… pic.twitter.com/z9BLoxIbvv
— Sawarn Army (@UnreservedEcho) March 13, 2026
ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ରାଘବ ଚଢା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଛାଡିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ। ସଞ୍ଜୟ ସିଂହଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ରାଘବ ଚଢା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଛାଡିଛନ୍ତି କି? ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ କହିଥିଲେ, "ନା! ଏହା ଭୁଲ କଥା। ସେ କାହିଁକି ଛାଡିବେ?"
ମଦ ଦୁର୍ନୀତିରେ କେଜରିୱାଲ ଏବଂ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ରିଲିଜ୍ ଉପରେ ରାଘବଙ୍କ ନୀରବତା ସମ୍ପର୍କରେ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କୁ (ରାଘବ ଚଢାଙ୍କୁ) ପଚାରିଲେ ଭଲ ହେବ। ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନୀତିର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ କେତେକ ସମୟରେ ଉପର ତଳ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ପଚାରିବା ଉଚିତ, ସେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇପାରିବେ।