CJP: Gen-Z ଆଗରେ ନଇଁଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ!'ଆଉ ଦୁଇଟି ଦାବି ସରକାରଙ୍କୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ'

CJP: ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। Gen-Z ଆଗରେ ନଇଁଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ (CJP) ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଜିତ ଦିପ୍କେଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କାହାକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ, ସ୍ବର ଉଠିଲେ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ରେ ରହିବେ।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସହ ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମର ଆଉ ତିନୋଟି ଦାବି ସରକାରଙ୍କୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସେହି ୨ଟି ଦାବି ହେଲା ,ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୧ କୋଟି ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଏବଂଜୁଲାଇ ୨୦ରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ।
This is democracy. He has resigned. We have two more demands. We won't go like this.
Dharmendra Pradhan has resigned. But the families of the children who committed suicide should receive compensation of one crore rupees. They should get it.
One crore rupees compensation to all… pic.twitter.com/CyhfGDUola
— Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 25, 2026
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣା ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ବର ଉଠିଥିଲା। ଏନେଇ (CJP) କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା CJP। କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦୁଇଟି ଦାବି ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ମଗାଯାଇଥିଲା। ଆଜି(ଶନିବାର) ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ (CJP)ଙ୍କ ସହିତ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ।