Add Zee Business As A Preferred Source
App

CJP Protest:‘ଏବେ ପୂରା ଦେଶ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର’:ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳ ଉପରେ କଟକଣାକୁ ନେଇ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ

CJP Protest: ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ କେହି ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପ୍ରତିବାଦ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥାନ ତାଲିକାରୁ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ଏହା ପରେ,କୋକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏବେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ହୋଇଯିବ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Oct 12, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 03:20 PM IST
CJP Protest:‘ଏବେ ପୂରା ଦେଶ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର’:ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳ ଉପରେ କଟକଣାକୁ ନେଇ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୭ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ୍‌କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର୍, ୩ ଆହତ
2
3
4
5