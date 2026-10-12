CJP Protest:‘ଏବେ ପୂରା ଦେଶ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର’:ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳ ଉପରେ କଟକଣାକୁ ନେଇ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ

CJP Protest: ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ କେହି ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପ୍ରତିବାଦ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥାନ ତାଲିକାରୁ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ଏହା ପରେ,କୋକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏବେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ହୋଇଯିବ।
ଦୀପକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X' ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସେମାନେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ,ଏହା ଆଉ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେହି କା-ପୁରୁଷ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଏହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିସାରିଥିଲେ। ଏବେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ହୋଇଯିବ!"
ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଜି, ମୋଦୀ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି,ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ନିଜେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଏକଛତ୍ରବାଦୀଙ୍କୁ କେବେ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥାନ ସହିତ ସମସ୍ୟା ନଥିଲା।" ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି।ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସର୍କୁଲାର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରକୁ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥାନ ତାଲିକାରୁ ହଟାଇ ଦେବା ପରେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ବୟାନ ଆସିଛି।
ଦୀପକେଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ,କୋକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟ ସୌରଭ ଦାସ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥାନ ତାଲିକାରୁ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରକୁ ହଟାଇବା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କାହିଁକି ଜନ୍ତର ମନ୍ତରକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏହି ମନମୁଖୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହୁଁ; ଏହା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଅଧିକାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ।"
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥାନ ତାଲିକାରୁ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ତିନୋଟି ନୂତନ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛି। ପୋଲିସ କମିଶନର ଅନୁରାଗ କୁମାର ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଧାରଣା ପାଇଁ ତିନୋଟି ନୂତନ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀର ରାମଲୀଳା ମୈଦାନ, ବୁରାରୀ ମୈଦାନ ଏବଂ ସିବିଡି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଧାରଣା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ, ଜନ୍ତର ମନ୍ତରକୁ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ବିନୋଟିଫାଇ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀର ରାମଲୀଳା ମୈଦାନ, ବୁରାରୀ ମୈଦାନ ଏବଂ ସିବିଡି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ନୂତନ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି।
ପୁଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଧାରଣା ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ସଂଶୋଧିତ ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି ପ୍ରକ୍ରିୟା (SOP) ପୃଥକ ଭାବରେ ଜାରି କରାଯିବ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ୨୮ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୨ ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବ ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଏକ ଆଂଶିକ ସଂଶୋଧନ।