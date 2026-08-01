'ଗାଳି ଗୁଲଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ': ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ନୂଆ ସେଲଫି ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ, ପିଏମ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯୌବନ ସମୟରେ କେତେକ ସମୟରେ ଭୁଲ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ନିପରୀକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ପିଲାମାନେ ଆମର, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ପଥରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।
ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ସେଲଫି ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ, ସେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ମାଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘୃଣ୍ୟ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁନର୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଭୁଲ କରନ୍ତି।
ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟାରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଥିଲେ, "ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି।" ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଦେଖିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ କଠୋର ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଏପରି ଆଚରଣ ଏକ ସଭ୍ୟ ସମାଜକୁ ଶୋଭା ଦିଏ ନାହିଁ; କେବଳ ତାଙ୍କୁ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଦେବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।
ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ହୋଇଥିବା ଏହି ବାର୍ତ୍ତାରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ଖରାପ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପିଲାଦିନରେ ଭୁଲ ହୁଏ। ପିଲାଦିନ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନର ସମୟ। ଏହା କେବଳ ପିଲାଦିନର ପ୍ରକୃତି।" ମୁଁ ସମାଜ ଭିତରେ ଥିବା ଆକ୍ରୋଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛି; ଆମର ଝିଅମାନେ ଏପରି ଭାଷା କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଘାତର ଭାବନା ଅଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଗତ କିଛି ଦିନରେ ମୋଟ ପାଞ୍ଚଟି ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ମୌଖିକ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଘଟଣା ସହିତ ଜଡିତ ନୋଏଡାର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।
ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ନିକଟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ରୁଚିକା ସିଂହ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ଉଠିଥିଲା।