Add Zee Business As A Preferred Source
App

'ଗାଳି ଗୁଲଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ': ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ - X, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଫେସବୁକରେ ଏକ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମକୁ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 01, 2026, 06:53 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 06:53 AM IST
'ଗାଳି ଗୁଲଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ': ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ
Image Credit: ପିଏମ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯୌବନ ସମୟରେ କେତେକ ସମୟରେ ଭୁଲ କରନ୍ତି

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
CWG 2026: ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଚମକିଲେ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡାବିତ୍,୬୦ କିଗ୍ରା ଓଜନ ବର୍ଗରେ ହର୍ଷଙ୍
2
3
4
5