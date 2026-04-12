Zee OdishaOdisha National-International

Accident: ଭୟଙ୍କର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୧୩ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ...

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Apr 12, 2026, 08:05 AM IST

Accident: ଶନିବାର ରାତିରେ ବିହାରର କଟିହାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡିଛି। ଏକ ପିକଅପ୍ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ଏକ ବସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ANI ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କଟିହାର ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ଶିଖର ଚୌଧୁରୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ପିକଅପ୍ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ବସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଥିଲା। 

ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୩ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଶୁତୋଷ ଦ୍ୱିବେଦୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ୨୩ ଜଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୩ କୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜଣେ ମୃତକ କଟିହାର ଜିଲ୍ଲାର ଥିଲେ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ:
ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। X (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଲେଖିଛନ୍ତି, "କାଟିହାର ଜିଲ୍ଲାର କୋଇରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ। ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା। ମୃତକଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ପରିବାରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ₹2 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ ₹50,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି।"

ଡିଏମ୍ କହିଛନ୍ତି - ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପୂର୍ଣ୍ଣିଆର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ: 

କାଟିହାର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଶୁତୋଷ ଦ୍ୱିବେଦୀ ANI କୁ କହିଛନ୍ତି, "ଗେରାବାରି ନିକଟରେ ଏକ ବସ୍ ଏବଂ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ୨୩ ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କାଟିହାରର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ପୀଡିତଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।" କାଟିହାର ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶିଖର ଚୌଧୁରୀ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏକ ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜିକୃତ ହେଉଛି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଚାଲିଛି। ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ।"

ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଶନିବାର, ଏପ୍ରିଲ ୧୧ ରାତିରେ କୋଇରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗେରାବାରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମଗ୍ର ବିହାରରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

