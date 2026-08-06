୨୨ ବର୍ଷ ସଜା କାଟିବା ପରେ ବିନା ଦୋଷରେ ମୁକୁଳିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟ ପ୍ରମାଣର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ବୈଷୟିକ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କ ଆବେଦନ ଶୁଣିବାକୁ ମନା କରିବା ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ୨୨ ବର୍ଷ ଜେଲରେ ବିତାଇବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଜେଲ ପଛରେ ବିତାଇବା ପରେ, ସେ ଏକ ନୀରବ ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ନିପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । କିପରି ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲା ଏବଂ କିପରି ତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେବେ ଶୁଣାଯାଇ ନଥିଲା ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଇନଗତ ପ୍ରବାଦ ଅଛି ଯଦି ନ୍ୟାୟ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଅନ୍ୟାୟ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଏହା ଘଟିଥିଲା; କାରଣ ସେ ସମୟାନୁସାରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇ ନଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଜେଲ କୋଠରୀରେ ବିତାଇଲେ। ଶେଷରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ।
ଏହି ମାମଲାଟି ଦର୍ଶାଏ ଯେ, ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବୈଷୟିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଫସିଗଲେ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କିପରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ। ୧୨ ବର୍ଷ ଜେଲରେ ରହିବା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଶେଷରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦାଖଲରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ତାଙ୍କର ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ୧୦ ବର୍ଷ ଜେଲରେ ରହିବାକୁ ପଡିଲା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସମାଜର ଉପେକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ଏବଂ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା କଷ୍ଟକର ରହିଛି।
TOIରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଷ୍ଟିସ ଜେ.ବି. ପାର୍ଦିୱାଲା ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ କେ. ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ରନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୩,୧୫୭ ଦିନ ବିଳମ୍ବକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିବା - ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ଜଣେ ଦୋଷୀଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିବା - ଗଭୀର ନିରାଶାଜନକ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ୧୨ ବର୍ଷ ଜେଲରେ ବିତାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ୧୦ ବର୍ଷ କାଟିଥିଲେ; ମୋଟ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ୨୨ ବର୍ଷ ଜେଲ ପଛରେ ବିତାଇଥିଲେ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ବିଚାରକୁ ନେବା ଉଚିତ ଥିଲା ଯେ, ଆବେଦନ ଜେଲ୍ ଭିତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କୋର୍ଟ ବିଳମ୍ବକୁ କ୍ଷମା କରି ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ଏବଂ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅତି କମରେ ତାଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତା।
ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ତିନି ସ୍ତମ୍ଭ ଅବହେଳିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ - ବିଶେଷକରି ଏହି ଭଳି ମାମଲାରେ - ବିଳମ୍ବର ଅବଧି ନିର୍ବିଶେଷରେ କେବଳ ଏକ ଉଦାର ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସକ୍ରିୟ ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ।
ପ୍ରମାଣ ସମୀକ୍ଷା କରି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ କେବଳ ଜଣେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଅନୁଚିତ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତ୍ରିପଲ୍ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରାଯାଇଥିଲା।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ସନ୍ଦେହରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ 'ଥାର୍ଡ-ଡିଗ୍ରୀ' ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ପ୍ରମାଣର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟର ବିଫଳତା ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ହୋଇ ରହିବା - ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ ଫଳରେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱସନୀୟ ପ୍ରମାଣର ଅଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନର ୨୨ ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା।