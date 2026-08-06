Add Zee Business As A Preferred Source
App

୨୨ ବର୍ଷ ସଜା କାଟିବା ପରେ ବିନା ଦୋଷରେ ମୁକୁଳିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ

ଏହାକୁ ଭାଗ୍ୟର ମୋଡ଼ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି - ହାଇକୋର୍ଟ ବୈଷୟିକ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କ ଆବେଦନ ଶୁଣିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ୧୦ ବର୍ଷ ଜେଲରେ ବିତାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 06, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 01:45 PM IST
୨୨ ବର୍ଷ ସଜା କାଟିବା ପରେ ବିନା ଦୋଷରେ ମୁକୁଳିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ
Image Credit: ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଏହା ଘଟିଥିଲା; କାରଣ ସେ ସମୟାନୁସାରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇ ନଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଜେଲ କୋଠରୀରେ ବିତାଇଲେ। ଶେଷରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ପୂର୍ବତନ ଜେଇ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଠିକାଦାର ଗିରଫ
2
3
4
5