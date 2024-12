ଆପଣଙ୍କ ପେପର୍ ଦେଖାଅ; ବେଆଇନ ଭାବେ ରହୁଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜଧାନୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

Delhi Police: ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ବେଆଇନ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭି.କେ ସାକ୍ସେନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ବୁଧବାର ଦିନ ଏହାର ଆକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବେଆଇନ ଭାବେ ବାସ କରୁଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ବୁଧବାର କାଳିନ୍ଦି କୁଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲା। ଅପରେସନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା।

ଯଦି ଉତ୍ସକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ତେବେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇଛି। ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ FRRO (ବିଦେଶୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ) ସହିତ ସେୟାର କରାଯିବ।

କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବିତାଡିତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଅଧୀନରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ଅନେକ ଟିମ୍ କାଳିନ୍ଦି କୁଞ୍ଜରେ ଅବସ୍ଥିତ ୧୦୦ ଫୁଟ ରାସ୍ତାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।

ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ୍ ଟିମ୍ କାଳିନ୍ଦି କୁଞ୍ଜରେ ୧୦୦ ଫୁଟ ରାସ୍ତା ପରିଧିରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ପୁରୁଷ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ପରିଚୟପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ କିଛି ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲା। ସେ ଆସାମର ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲେ। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରେକର୍ଡରେ ନେଇଛି।

