Thalapathy Vijay Manifesto: ତାମିଲନାଡୁରେ ଗଡ଼ିବ ବିଜୟଙ୍କ ବିଜୟରଥ, ଏହିସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କରିବେ ପାଳନ

Thalapathy Vijay Manifesto: ବିଜୟ ତାଙ୍କର ୯୫ ପୃଷ୍ଠାର ଇସ୍ତାହାରକୁ ତିରୁକ୍କୁରାଲ (ଥିରୁକ୍କୁରାଲ) - ଆରମ (ଗୁଣ), ପୋରୁଲ (ଧନ), ଏବଂ ଇମ୍ବାମ (ସୁଖ) ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହାକୁ ସଚ୍ଚୋଟତାର ଏକ ନିଶ୍ଚିତତା ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏହାକୁ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
Thalapathy Vijay Manifesto: ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତି ଆଜି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଅକଳ୍ପନୀୟ କିଛି ଦେଖିଛି। ଶାସକ ଦଳ DMK ଏବଂ AIADMK ର ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରହିଥିବା ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗି, ସୁପରଷ୍ଟାର ବିଜୟଙ୍କ ନୂତନ ଦଳ, ତାମିଲାଗା ଭେଟ୍ଟ୍ରି କଡଗମ (TVK), ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନରେ ଏକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଧାରା ଦେଶକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ରାଜ୍ୟର ୨୩୪ ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ୧୧୧ ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିବା ଦେଖାଇଛି।
ବିଜୟଙ୍କ ଯାଦୁ ବ୍ୟାଗରେ କ’ଣ ଅଛି?
ବିଜୟ ତାଙ୍କର ୯୫ ପୃଷ୍ଠାର ଇସ୍ତାହାରକୁ ତିରୁକ୍କୁରାଲ (ଥିରୁକ୍କୁରାଲ) - ଆରମ (ଗୁଣ), ପୋରୁଲ (ଧନ), ଏବଂ ଇମ୍ବାମ (ସୁଖ) ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହାକୁ ସଚ୍ଚୋଟତାର ଏକ ନିଶ୍ଚିତତା ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏହାକୁ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ମହିଳା, ଯୁବକ ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି
ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଜୟ ପଛରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅଛି:
ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ମହିଳା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଅଢେଇ ହଜାର ଭତ୍ତା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଛଅଟି ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କନ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଏକ ରେଶମ ଶାଢ଼ି।
ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ: ବେକାରୀ ସ୍ନାତକଙ୍କ ପାଇଁ ୪ହଜାର ଏବଂ ଡିପ୍ଲୋମା ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଢେଇ ହଜାର ମାସିକ ଭତ୍ତା, ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦଶ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା।
କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ: ୫ଏକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମବାୟ ଫସଲ ଋଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ ଏବଂ ଧାନ ଓ ଆଖୁ ପାଇଁ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ।
ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଶାସନ: ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (AI) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି।
ପୋଲିସ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ବିଜୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା ୧୮ ହଜାରରୁ ରୁ ୨୫ ହଜାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଏବଂ ଏକ ହଜାର ଚାପ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନା (OPS) ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜୟ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିର ପୁରୁଣା ଲିପିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଏହି ଧାରାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ସରକାରରେ ପରିଣତ ହେବ କି ନାହିଁ।
