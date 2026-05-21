Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3224774
Zee OdishaOdisha National-InternationalEssel group in 100 Years: 100 ବର୍ଷରେ ଏସେଲ ଗୃପ

Essel group in 100 Years: 100 ବର୍ଷରେ ଏସେଲ ଗୃପ

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟଳ, ତେବେ ସବୁଠାରୁ କଠିନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଅଟକାଇ ପାରିନଥାଏ। ଏସେଲ ଗ୍ରୁପର 100 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସମର୍ପଣ, ସଂଘର୍ଷ, ସେବା ଏବଂ ସଫଳତାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କାହାଣୀ। ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାହାଣୀ ଗୋୟଲ ପରିବାରର ଚାରି ପିଢ଼ି ଦ୍ୱାରା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 21, 2026, 03:30 PM IST

Trending Photos

Essel group in 100 Years: 100 ବର୍ଷରେ ଏସେଲ ଗୃପ

Essel group ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟଳ, ତେବେ ସବୁଠାରୁ କଠିନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଅଟକାଇ ପାରିନଥାଏ। ଏସେଲ ଗ୍ରୁପର 100 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସମର୍ପଣ, ସଂଘର୍ଷ, ସେବା ଏବଂ ସଫଳତାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କାହାଣୀ। ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାହାଣୀ ଗୋୟଲ ପରିବାରର ଚାରି ପିଢ଼ି ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଛି। ଯାହା ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତା, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ବିପଦ ନେବାର କ୍ଷମତା, କେବେ ହାର ନ ମାନିବାର ଦୃଢ଼ତା, ମାନବତା ସେବା କରିବାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ଭାବନା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏହି ମୂଲ୍ୟବୋଧଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଏସେଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ଭାରତୀୟ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ପତାକା ଉଠାଇବାର ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏସେଲ ଗ୍ରୁପ୍ ର କାହାଣୀ ହେଉଛି ଭୂମିରୁ ଆକାଶକୁ ଏକ ବିଶାଳ ଉଡ଼ାଣ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳତାର ଏକ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଥାଏ, ଏବଂ ଏସେଲ ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନୁହେଁ।

୧୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ୧୯୨୬ ମସିହାରେ ହରିୟାଣାର ହିସାର ଜିଲ୍ଲାର ଆଦମପୁରରେ ଏସେଲ ଗ୍ରୁପର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଏଙ୍କା ଏକ ଶସ୍ୟ ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ, ବିରାମ ଏବଂ ତା’ପରେ ଯାତ୍ରା ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଶସ୍ୟ ଦୋକାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋତିଆ ଖାନଙ୍କ ଡାଲି ମିଲ୍ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇଥିଲା। ସମୟ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନ, ମାସ ଏବଂ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ତା’ପରେ ୧୯୬୯ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୋୟଲ ପରିବାରର ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ୧୯୭୦ ମସିହାରେ ଜଣେ ୨୦ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟବସାୟ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ସ୍ଥିର ପଥ କିମ୍ବା ଉଦାହରଣ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର କେବଳ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ତାଙ୍କ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ସାହସ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସଂଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ୨୦ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ପକେଟରେ କେବଳ ୧୭ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଟଙ୍କା କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଏବଂ ମନରେ ସ୍ୱପ୍ନର ଏକ ବିଶାଳ ସମ୍ପଦ ରଖିଥିଲେ। ୨୦ ବର୍ଷ ଯୁବକ ଜଣକ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନର ଡେଣା ଧରି ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ।

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶସ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, 1976 ମସିହାରେ ଏସେଲ ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏସେଲ ଏକ ସମୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ​​ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନୂତନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ନୂତନ ସଂକଳ୍ପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। 1981 ମସିହାରେ ଏସେଲ ପ୍ରୋପ୍ୟାକ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦେଶକୁ ଲାମିନେଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲା। 1990 ମସିହାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାର୍କ, ଏସେଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ମୁମ୍ବାଇରେ ଖୋଲିଥିଲା। 1992 ମସିହାରେ ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲ ଜୀ ଟିଭି ପାଇଥିଲା। ଏହା ଭାରତୀୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତରେ ଏକ ବଡ଼ ବିପ୍ଳବ ଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟେଲିଭିଜନ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ଏକାଧିକାର ଥିଲା। ଜୀ ଟିଭିର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଏହି ମିଛକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ଟିଭି ମନୋରଞ୍ଜନ ଶିଳ୍ପରେ ଶୀର୍ଷ ଲିଡର ହୋଇ ରହିଛି। 1994 ମସିହାରେ SITI କେବୁଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତା'ପରେ, 1995 ମସିହାରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ 24-ଘଣ୍ଟିଆ ହିନ୍ଦୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଜୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 2000 ଦଶକରେ ଏସେଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି DTH (ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ସନ୍ ନେଟୱାର୍କ) ଠାରୁ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏସ୍ସେଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବିସ୍ତାରିତ ହେଉଛି। ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ, ସଫଳତା କେବଳ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଗଠନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯେ ଭାରତୀୟ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବ। ଏସ୍ସେଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଏହି ସଂକଳ୍ପକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସଫଳତା ଏହାର 100 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାରେ ଏକମାତ୍ର ସଫଳତା ହୋଇଛି। ସତ୍ୟ ହେଉଛି, ପାଞ୍ଚଟି ସୁଯୋଗ ଆସିଥିଲା ​​ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ସେଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଏପରି ଲାଗିଥିଲା ଯେପରି ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ବିତିଗଲା, ଏବଂ ସଙ୍କଟର କଳା ବାଦଲ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା କାରଣ ଏସ୍ସେଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ମୂଳଦୁଆ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଅଟଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ, ଏସ୍ସେଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ 100 ବର୍ଷରେ A ରୁ Z ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦମପୁରରୁ ଜୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Essel Group
Essel group in 100 Years: 100 ବର୍ଷରେ ଏସେଲ ଗୃପ
Odisha vigilance
Odisha Vigilance:ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସଏସ ସହକା
Cockroach Janta Party
କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାନ, CJIଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ହଙ୍ଗାମା
Odisha vigilance
Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ, ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ...
Odia News
ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିଭି ପରଦାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 'ମନ ମୋର କାଗଜ ଗୁଡ଼ି'