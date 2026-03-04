Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3130074
Zee OdishaOdisha National-InternationalAir India: ଟୋରୋଣ୍ଟୋ, ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ଓ ପ୍ୟାରିସକୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଉଡାଇବ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ

Air India: ଟୋରୋଣ୍ଟୋ, ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ଓ ପ୍ୟାରିସକୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଉଡାଇବ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଟୋରଣ୍ଟୋ, ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ଏବଂ ପ୍ୟାରିସ-ଚାର୍ଲ୍ସ ଡି ଗଲ୍ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ  ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି, ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ତାରିଖରୁ, ଦିଲ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 04, 2026, 08:32 PM IST

Trending Photos

Air India: ଟୋରୋଣ୍ଟୋ, ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ଓ ପ୍ୟାରିସକୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଉଡାଇବ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ

Air India: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଟୋରଣ୍ଟୋ, ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ଏବଂ ପ୍ୟାରିସ-ଚାର୍ଲ୍ସ ଡି ଗଲ୍ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ  ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି।

fallback

ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି, ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ତାରିଖରୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଟୋରଣ୍ଟୋ ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ଅତିରିକ୍ତ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ। 7 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ଅତିରିକ୍ତ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ, ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ପ୍ୟାରିସ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି ଯେ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚୟନିତ ରୁଟରେ ଅଧିକ ବିମାନ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ, ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ସହଜ କରିବ।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

AIR INDIA
Air India: ଟୋରୋଣ୍ଟୋ, ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ଓ ପ୍ୟାରିସକୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଉଡାଇବ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ
nitish kumar
Nitish Kumar : ନୀତିଶ ଯାଇପାରନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା !
odia entertainment news
Odia Movie Charikandha:ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ହୋଲି ପାଳିଲେ ସିନେମା ‘ଚାରିକାନ୍ଧ’ର ଟିମ୍
Iranian ship IRIS Dena
Iranian ship IRIS Dena: ହିନ୍ଦ୍ ମହାସାଗରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଇରାନର IRIS Dena, ୧୦୧ ନିଖୋଜ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ଣର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର