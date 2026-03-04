Air India: ଟୋରୋଣ୍ଟୋ, ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ଓ ପ୍ୟାରିସକୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଉଡାଇବ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ

Trending Photos
Air India: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଟୋରଣ୍ଟୋ, ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ଏବଂ ପ୍ୟାରିସ-ଚାର୍ଲ୍ସ ଡି ଗଲ୍ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି।
ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି, ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ତାରିଖରୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଟୋରଣ୍ଟୋ ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ଅତିରିକ୍ତ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ। 7 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ଅତିରିକ୍ତ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ, ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ପ୍ୟାରିସ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ।
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି ଯେ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚୟନିତ ରୁଟରେ ଅଧିକ ବିମାନ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ, ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ସହଜ କରିବ।