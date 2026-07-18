Add Zee Business As A Preferred Source
App

TMC Office Demolition: ଅମତଲାରେ ବୁଲଡୋଜର ଆକ୍ସନ, TMC-ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ

ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିରୋଧ କିମ୍ବା ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସହ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ। ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରଖାଯାଇଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 18, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 03:10 PM IST
TMC Office Demolition: ଅମତଲାରେ ବୁଲଡୋଜର ଆକ୍ସନ, TMC-ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
TMC Office Demolition: ଅମତଲାରେ ବୁଲଡୋଜର ଆକ୍ସନ, TMC-ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ
Abhishek Banerjee16 min ago
2
COVID-19 India 202657 min ago
3
Sonam Wangchuk1 hr ago
4
Vikram 1 Launched2 hrs ago
5
Gold rate today3 hrs ago