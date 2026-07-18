TMC Office Demolition: ଅମତଲାରେ ବୁଲଡୋଜର ଆକ୍ସନ, TMC-ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ

TMC Office Demolition: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପରଗଣା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଶନିବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC)ର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ଓ ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅମତଲାସ୍ଥିତ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅବୈଧ ଅଂଶକୁ ବୁଲଡୋଜର ଲଗାଇ ଭଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ପ୍ରଶାସନର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବହୁମହଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଟି ବୈଧ ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ଲାନ୍ର ଅନୁମୋଦନ ବିନା ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଶନିବାର ସକାଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ବୁଲଡୋଜର ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଭଙ୍ଗାକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିରୋଧ କିମ୍ବା ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସହ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ। ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରଖାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରଶାସନିକ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏହି ଜମି 'ଲିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବାଉଣ୍ଡସ୍' ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀ ନାମରେ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ବୈଧ ଦଲିଲ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଥର ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଜବାବ ମିଳିନଥିଲା। ଏପରିକି ୧୫ ଜୁଲାଇରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଶୁଣାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବିଜ ଦାଖଲ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଭଙ୍ଗାକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି।
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଳନ କରି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବଙ୍ଗ ରାଜନୀତି ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଉଠିଛି। ଅମତଲା ଅଞ୍ଚଳ ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅଗ୍ନିଶ୍ୱର ନସ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଇନକୁ ସର୍ବୋପରି ରଖି ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ା କରାଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଲଗାତାର ନଜର ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜନୀତିରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି।