Afganistan Pakistan Conflict: କମ୍ପିଲା କାବୁଲ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କଲା ପାକିସ୍ତାନ

Afganistan Pakistan Conflict: ଯଦିଓ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ୨,୬୧୧ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ସୀମା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିବାଦର ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନାହିଁ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି।
Trending Photos
Afganistan Pakistan Conflict: ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ସମୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ କାବୁଲରେ ତିନୋଟି ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଛି। ସୀମାପାର ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ରାଜଧାନୀରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି। ତଥାପି, ବିସ୍ଫୋରଣର ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ଏବଂ କୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୃତାହତ ତୁରନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାରେ ପରିସ୍ଥିତି ପୂର୍ବରୁ ଅସ୍ଥିର।
ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଦାବି କରିଛି। ଉପ ମୁଖପାତ୍ର ହମଦୁଲ୍ଲାହ ଫିତ୍ରତ ଏକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖୋଷ୍ଟ ପ୍ରଦେଶର ଆଲିଶେର-ତେରେଜି ଜିଲ୍ଲାର ବାବରକ ପୋଷ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଅଞ୍ଜାର ସାର୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ପାକିସ୍ତାନୀ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ କବଜା କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଡର୍ଜନ ଡର୍ଜନ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ନିହତ କିମ୍ବା ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଫଗାନ ସେନା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, X ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅପଡେଟରେ, ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖା ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅପରେସନ୍ ୨୦୩ ତମ ମନସୁରୀ କର୍ପସ୍ ଏବଂ ୨୦୧ ତମ ଖାଲିଦ ବିନ ୱାଲିଦ କର୍ପସ୍ ଦ୍ୱାରା ପାକଟିଆ, ପାକଟିକା, ଖୋସ୍ତ, କୁନାର, ନୁରିସ୍ତାନ ଏବଂ ନାଙ୍ଗରହାର ପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ତୋରଖାମ ଗେଟ୍ ରେ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ, ଫିତରତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ୧୯ ଟି ଆଉଟପୋଷ୍ଟକୁ କବଜା କରାଯାଇଛି। ଚାରୋଟି ଆଉଟପୋଷ୍ଟକୁ ଖାଲି କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି।
ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୫୫ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୩ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛିଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଧରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଡର୍ଜନ ଡର୍ଜନ ହାଲୁକା ଏବଂ ଭାରୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଥିବା, ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଏବଂ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ଯାନ ଜବତ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖାରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି
ସୀମାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶ ତୋରଖାମରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଫଗାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୀମା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଶରଣାର୍ଥୀ ଶିବିରଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଲି କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିବା ମୋର୍ଟାର ସେଲ୍ କିଛି ପାକିସ୍ତାନୀ ଗ୍ରାମକୁ ଲାଗିଥିଲା, ଯଦିଓ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ୨,୬୧୧ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ସୀମା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିବାଦର ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନାହିଁ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି।
ସଦ୍ୟତମ ସଂଘର୍ଷ କ’ଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା?
ରବିବାର ପାକିସ୍ତାନୀ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରୁଛି ଯେ, ଏହା ସୀମା ଆରପାରିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣରେ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ସମେତ ଅନେକ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ତାହିର ଆନ୍ଦ୍ରାବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଠିକ୍ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପ୍ରତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକର ଜବାବରେ କରାଯାଇଥିଲା।
ଅକ୍ଟୋବର ସଂଘର୍ଷ ପରଠାରୁ ଉତ୍ତେଜନା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବରରେ ହିଂସାତ୍ମକ ସୀମା ସଂଘର୍ଷ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସୈନିକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କାତାରର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ ତାରିଖରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁର୍କୀର ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ଆଲୋଚନା ଏକ ଠୋସ୍ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଲା ନାହିଁ। ଅକ୍ଟୋବର ୯ତାରିଖରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରାଜଧାନୀ କାବୁଲରେ ତେହରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ (TTP) ଘାଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଲିବାନ ପ୍ରଶାସନ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ତାଲିବାନ ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଏହାର ଅଞ୍ଚଳ ଟିଟିପି ଭଳି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
Also Read: Budh Vakri 2026 Effect: ୨୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଏଁ ଓଲଟା ଚଳନ କରିବ ବୁଧ ଗ୍ରହ, ୩ ରାଶିକୁ ମିଳିବ ଅପାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି
Also Read: Disease Signs On Nails: ନଖରେ ଦେଖାଦିଏ ଏହି ୩ଟି ବଡ଼ ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ...ରୁହନ୍ତୁ ସାବଧାନ !