Afghanistan Pakistan War: ପାକିସ୍ତାନର ନୁର ଖାନ ଏୟାରବେସକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ !

Afghanistan Pakistan War: ପାକିସ୍ତାନର ନୁର ଖାନ ଏୟାରବେସକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ !

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଦାବି କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକି

Mar 02, 2026, 12:45 PM IST

Afghanistan Pakistan War: ପାକିସ୍ତାନର ନୁର ଖାନ ଏୟାରବେସକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ !

Afghanistan Pakistan War: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଦାବି କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନର ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ଥିବା ନୁର ଖାନ ଏୟାରବେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହା ସେହି ଏୟାରବେସ ଯାହାକୁ ଭାରତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା।

ଖୈବର ପଖତୁନଖାୱାରେ ମଧ୍ୟ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନର ବେଲୁଚିସ୍ତାନର କ୍ୱେଟାରେ ଥିବା ଦ୍ୱାଦଶ ସେନା ଡିଭିଜନ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଖୈବର ପଖତୁନଖାୱାରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କହିଛି ଯେ କାବୁଲ, ବାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଏହି ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା।

ନୁର ଖାନ ଏୟାରବେସ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ
ଆଫଗାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନୁର ଖାନ ଏୟାରବେସ ଦେଖାଯାଉଛି। ନିକଟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଫଗାନସ୍ତାନ ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାର କ୍ୱେଟାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଆଫଗାନସ୍ତାନ ବାଛି ବାଛି ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି। ଆଫଗାନ ସେନା ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନୀ ଚେକପୋଷ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଆଫଗାନ ସେନା ପାକିସ୍ତାନୀ ମିଲିସିଆକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି।

ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ବହୁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି
ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କୁନାର ସୀମାନ୍ତ ବ୍ରିଗେଡ୍ ପାକିସ୍ତାନୀ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତୋପ ଏବଂ ଗୁଳିଗୋଳା ମାଡ଼ କରିଛି। ଷଷ୍ଠ ସୀମାନ୍ତ ବାଟାଲିଅନର ଆକ୍ରମଣରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହାର ସେନା ପାକିସ୍ତାନୀ ସୀମା ଆରପାରିରେ ତୋରଖାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥିତ ମିଲିସିଆଙ୍କ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଯାନବାହନ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଫଗାନ ସେନା ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି।

Prabhudatta Moharana

