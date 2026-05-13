Hanta Virus Update: କୋରୋନା ପରି ହାଣ୍ଟା ଭାଇରସ୍ କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ? ଏହାର ନାମ ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ?

Hanta Virus Update: COVID-19 ପରେ, ହାଣ୍ଟା ଭାଇରସ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଭାଇରସ୍ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ଭାଇରସ୍ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ରେ ଯାଉଥିବା ଏକ କ୍ରୁଜ୍ ଜାହାଜରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ, ଭାଇରସ୍ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛି ଯେ ହାଣ୍ଟାଭାଇରସ୍ COVID-19 କିମ୍ବା ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ପରି ଏକ ଭାଇରସ୍ ନୁହେଁ; ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ।
କ୍ରୁଜ୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥିଲା ଭାଇରସ୍
ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ରେ ଯାଉଥିବା ଏକ କ୍ରୁଜ୍ ଜାହାଜରୁ ହାଣ୍ଟାଭାଇରସ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହି ଭାଇରସ୍ ଯୋଗୁଁ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। WHO ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଭାଇରସ୍ ବିଶେଷ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ କାରଣ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବ୍ୟାପୁନାହିଁ।
ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଯାତ୍ରୀମାନେ ହାଣ୍ଟାଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି:
ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଜାହାଜରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ।
ସେଣ୍ଟ ହେଲେନାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ଜାହାଜରୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ।
ସଂକ୍ରମିତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
ଭାଇରସ୍ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ଡଚ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ହାଣ୍ଟାଭାଇରସ୍ କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ?
ହାଣ୍ଟାଭାଇରସ୍ ଦୁଇଟି ରୂପରେ ଆସିଥାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ କିଡନୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ। ଏହି ଭାଇରସ୍ ଗୁରୁତର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଏକ ପ୍ରତିଶତରୁ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତଥାପି, ଆମେରିକାରେ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହାଣ୍ଟାଭାଇରସ୍ ନାମକ ଏକ ବିପଦଜନକ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ହାଣ୍ଟାଭାଇରସ୍ କାର୍ଡିଓପଲମୋନାରୀ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଏକ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରୋଗ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଫୁସଫୁସରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଜମା କରେ, ଯାହା ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମୃତ୍ୟୁହାର ୩୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ, ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ କରିଥାଏ।
ହାଣ୍ଟାଭାଇରସ୍ କିପରି ବ୍ୟାପେ?
ଏହି ଭାଇରସ୍ ପ୍ରାୟତଃ ମୂଷାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ। ଏହା ମୂଷାମାନଙ୍କ ମଳ ଏବଂ ମୂତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିପାରେ (ଯାହା ଏହି ଭାଇରସ୍ର ଶିକାର)। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷ ହାଣ୍ଟାଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଦୁଇଟି ଗୁରୁତର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ: ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରୋଗ, ଯାହା ଫୁସଫୁସକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଏବଂ ବୃକକ୍ ବିଫଳତା ହୋଇପାରେ। ଏହି ରୋଗ ମୂଷା କାମୁଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିପାରେ।
ହାଣ୍ଟା ଭାଇରସ୍ର ଇତିହାସ
କୋରିଆ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ, ସୈନିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭାଇରସ୍ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ସୈନିକମାନେ ଜ୍ୱରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଭାଇରସ୍ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ୧୯୯୩ ମସିହାରେ ଏହି ଭାଇରସ୍ ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଏହି ଭାଇରସ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଫୁସଫୁସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ହାଣ୍ଟା ଭାଇରସ୍ ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଭାଇରସ୍ ପ୍ରଥମେ ହାଣ୍ଟାନ୍ ନଦୀ ନିକଟରେ ମୂଷାଙ୍କଠାରେ ମିଳିଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ଭାଇରସ୍ କୁ ମୂଷାଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭାଇରସ୍ ସେହି ନଦୀ ଅନୁସାରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଭାଇରସ୍ ମିଳିଥିଲା। ଯାହାର ନାଁ ରଖାଗଲା ହାଣ୍ଟା।
