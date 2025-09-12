Bomb Threat: ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବୋମା ଧମକ
Bomb Threat: ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବୋମା ଧମକ

ଇମେଲ୍ ମିଳିବା ପରେ, ହାଇକୋର୍ଟ ପରିସର ଖାଲି କରାଯାଇଥିଲା । ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟର ଅଫିସିଆଲ ଇମେଲ୍ ରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଥିଲା । ବାର୍ତ୍ତାରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାର ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା।' 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Sep 12, 2025, 03:18 PM IST

Bomb Threat: ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବୋମା ଧମକ

Bombay High Court Bomb Threat: ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଛି। ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ବୋମା ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଖାଲି କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପ୍ରତି ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ବୋମା ଧମକ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଇମେଲ୍ ଆସିଥିଲା । ଫଳରେ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଶୁଣାଣିକୁ ସ୍ଥଗିତ ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଇମେଲ୍ ମିଳିବା ପରେ, ହାଇକୋର୍ଟ ପରିସର ଖାଲି କରାଯାଇଥିଲା । ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟର ଅଫିସିଆଲ ଇମେଲ୍ ରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଥିଲା । ବାର୍ତ୍ତାରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାର ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା।' 

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବୋମା ଧମକ ଓକିଲ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବିଚାରପତିମାନେ ହଠାତ୍ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଏକ ଇମେଲ୍ ମିଳିବା ପରେ ଏପରି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ପରେ, ପୋଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଇମେଲ୍ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 8.39 ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା । କିଛି ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା।

