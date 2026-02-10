India US Trade Deal: ଐତିହାସିକ ଟ୍ରେଡ ଡିଲ୍ ପରେ ଆମେରିକାକୁ ଜୋରଦାର ଝଟକା!ଗାଜା ପିସ୍ ପ୍ଲାନ ନେଇ...

India US Trade Deal: ଗାଜା ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଫେବୃଆରୀ ୧୯ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ସହିତ ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି ପରେ, ଭାରତ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ଏବେ ବି ତା’ର ପୂର୍ବ ମତ ବଜାୟ ରଖିଛି।
India US Trade Deal: ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ପରେ, ଆମେରିକା ଭାରତର ଶୁଳ୍କ ବା ଟାରିଫକୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ମୋଟ ୧୮ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଶୂନ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି। ଏହା ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏକ ଆଘାତ ଆଣିପାରେ। ଭାରତ ଆଗାମୀ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନକରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଇସ୍ରାଏଲ-ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ବିବାଦକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ଗାଜାରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଶାନ୍ତି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ ଶାନ୍ତି ଯୋଜନା ବୈଠକ ପାଇଁ ଏକ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଦେଶ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ତଥାପି, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ତୁର୍କୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବୋର୍ଡରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲା। ଗାଜା ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଫେବୃଆରୀ ୧୯ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ସହିତ ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି ପରେ, ଭାରତ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ଏବେ ବି ତା’ର ପୂର୍ବ ମତ ବଜାୟ ରଖିଛି।
ଏହା ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ। ଅନେକ ଦେଶ ଯୋଗଦେବାର ଆଶା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ସରକାର ଏବେ ବି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି। ଭାରତ ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବିଷୟରେ ଭାରତ ବିଚାର କରୁଛି। ନିକଟରେ, ଭାରତ ଆରବ ଲିଗ୍ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲା। ଏହି ବୈଠକ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଗାଜା ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡରେ ଅନେକ ଆରବ ଦେଶ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଠକରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି।
