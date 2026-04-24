Malacca: ହର୍ମୁଜ ପରେ ମଲକ୍କାରେ ଟୋଲ ଲଗାଇବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର, ଭାରତ ଉପରେ କଣ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 24, 2026, 02:14 PM IST

Malacca: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମାଲାକ୍କା ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଏକ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଜଳପଥ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟୋଲ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବିଚାର କରୁଛି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବାୟ ଯୁଧି ସଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି କାରଣ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମାଲାକ୍କା ପ୍ରଣାଳୀ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ମାଲେସିଆ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଭାରତ ମହାସାଗର ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରକୁ ସଂଯୋଗ କରେ, ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗ କରିଥାଏ।

ମଲାକ୍କା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ, ସୁଏଜ୍ କେନାଲ ଏବଂ ପାନାମା କେନାଲ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ମାର୍ଗ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଯୁକ୍ତି ଦିଏ ଯେ ହଜାର ହଜାର ଜାହାଜ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି, ତଥାପି କୌଣସି ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଟିକସ ଲାଗୁ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏକା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସମୁଦ୍ର ମାର୍ଗ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଅଛି।

ସିଙ୍ଗାପୁର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ସିଙ୍ଗାପୁରର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଭିଆନ ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣନ କହିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଧିକାର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସର୍ବଦା ଖୋଲା ଏବଂ ମୁକ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସିଙ୍ଗାପୁର କୌଣସି ଟୋଲ୍ କିମ୍ବା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ନାହିଁ। 

ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଦେଶର ସମ୍ମତି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଜାହାଜ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିପାରନ୍ତି।

ଭାରତ ଉପରେ ଟୋଲ୍ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ?
ଏହି ମାର୍ଗ ଭାରତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 55% ରୁ 60% ଏହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ଗତି କରେ। ଏଥିରେ LNG (ଗ୍ୟାସ୍), କୋଇଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଔଷଧ କଞ୍ଚାମାଲ (API) ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ମାର୍ଗ ଭାରତକୁ ASEAN ଏବଂ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ।

ଏହା ସହିତ, ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏହି ମାର୍ଗ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ଭାରତକୁ ଏକ ରଣନୈତିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯଦି ଏଠାରେ ଏକ ଟିକସ ଲାଗୁ କରାଯାଏ, ତେବେ ଭାରତର ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ଯାହା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ବିଶ୍ୱର ମୋଟ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 25 ରୁ 40% ଏହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ଗତି କରେ।

Prabhudatta Moharana

