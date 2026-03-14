Akasa Air: ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଗୋ ପରେ ଏବେ ଆକାଶ ଏୟାର ଦେଲା ଝଟକା

Akasa Air: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଫଳରେ ଜେଟ୍ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ, ଆକାଶ ଏୟାର ଏହାର ଉଡ଼ାଣରେ ୧୯୯ରୁ ୧,୩୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଧନ ସରଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରିବ, ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ରୁ ଲାଗୁ ହେବ।
Trending Photos
Akasa Air: ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଗୋ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ଏୟାର ମଧ୍ୟ ବିମାନ ଟିକେଟରେ ସରଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ କିମ୍ବା ତା'ପରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଟିକେଟରେ ୧୯୯ରୁ ୧,୩୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଧନ ସରଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରିବ।
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଗୋ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବିମାନ ଟିକେଟରେ ସମାନ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ସୂଚନାରେ Akasa Air ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ସରଚାର୍ଜ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ଉଡ଼ାଣର ଅବଧି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଭିନ୍ନ ହେବ। ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, Akasa Air ୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ଦିନ ୦୦:୦୧ ଘଣ୍ଟାରୁ ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୁଟ୍ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବୁକିଂ ଉପରେ ୧୯୯ ଟଙ୍କାରୁ ୧,୩୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଧନ ସରଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରିବ।
ଗତ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତୈଳ ଯୋଗାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧା - ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ସହିତ - ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ଜେଟ୍ ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏହା ସମସ୍ତ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏୟାରଲାଇନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଟିକେଟ ଭଡ଼ାରେ ଇନ୍ଧନ ସରଚାର୍ଜ ଯୋଡିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟରେ ଇନ୍ଧନ ସରଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭରୁ ବିମାନ ଟର୍ବାଇନ୍ ଇନ୍ଧନ (ATF) ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଇଣ୍ଡିଗୋ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସରଚାର୍ଜ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ।
ଯେକୌଣସି ବିମାନ କମ୍ପାନୀର ମୋଟ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରାୟ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ATF । ଯୋଗାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାଧା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ATF ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଟିକସ (VAT) ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବାରୁ ଭାରତରେ ଏହି ଚାପ ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି।
