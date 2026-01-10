Donald Trump: ମାଦୁରୋଙ୍କ ପରେ ଏବେ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଅପହରଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଆମେରିକା !, ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଲେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଜବାବ

Trending Photos
Donald Trump: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ବନ୍ଦୀ କରାଯିବା ପରେ ଆମେରିକା ଏବେ କାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା-ରୁଷ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ରୁଷ ନିରନ୍ତର ଭେନେଜୁଏଲାର ସହଯୋଗୀ ରହିଆସିଛି। ରୁଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆମେରିକାର କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା। ନିକଟରେ ଆମେରିକା ସମୁଦ୍ରରେ ରୁଷ ପତାକା ଉଡ଼ାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଥିଲା।
ଏହା ସହିତ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନ୍ସକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ସମାନ ଯୋଜନା ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଟ୍ରମ୍ପ ଜେଲେନ୍ସକିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସହିତ ଅସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଟିନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ନିସନ୍ଦେହରେ ସେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ନିରାଶ।
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ସେ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ କି, ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ନିରାଶ। ମୁଁ ଆଠଟି ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ କରିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ (ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ) ସହଜରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ।"
ହେଗରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଅଦାଲତ ୟୁକ୍ରେନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ ଅଭିଯୋଗରେ ପୁଟିନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କରିଛି। ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ 2022 ମସିହାରୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଗତ ମାସରେ ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ 31,000 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛନ୍ତି।
ନିକୋଲାସ ମାଡୁରୋଙ୍କୁ କିପରି ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା?
କାରାକାସରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରେ, ଯେତେବେଳେ ମାଡୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସିଲିଆ ଫ୍ଲୋରେସ୍ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାସାଦରେ ଶୋଇଥିଲେ, ଆମେରିକାର ଜେଟ୍ ନଗରୀ ଉପରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଆମେରିକାର ଡେଲ୍ଟା ଫୋର୍ସ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ସୈନ୍ୟମାନେ ମାଡୁରୋଙ୍କୁ କାବୁ କରି ଦେଶ ବାହାରେ ଥିବା ଏକ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟିକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଡେଲସି ରୋଡ୍ରିଗେଜ ଏବେ ଭେନେଜୁଏଲାର କମାଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଦେଶର ତୈଳ ରପ୍ତାନିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି।