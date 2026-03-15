Fake News: ଖାମେନେଇ ପରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର, ଗୁଜବକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲା ଇସ୍ରାଏଲ

Fake News: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଗୁଜବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟାପିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନର ନୂତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏକ ସରକାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରି ଏହି ଭାଇରାଲ୍ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ଏବଂ "ମିଥ୍ୟା ଖବର" ବୋଲି କହିଛି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଆମେରିକୀୟ ସମୀକ୍ଷକ କାଣ୍ଡାସେ ଓୱେନ୍ସ ମଧ୍ୟ X କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି: "ବିବି କେଉଁଠି? ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କାହିଁକି ନକଲି AI ଭିଡିଓ ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଡିଲିଟ୍ କରୁଛି, ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଏତେ ଆତଙ୍କ କାହିଁକି?"
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ X ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଇସ୍ରାଏଲ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଷଣ ଦେବା ପରେ ଏହି ଗୁଜବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଭିଡିଓରେ, ଯେତେବେଳେ ନେତାନ୍ୟାହୁ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ଉଠାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଛଅଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହାକୁ AI ଆଙ୍ଗୁଠିର ତ୍ରୁଟି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଭିଡିଓଟି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ନେତାନ୍ୟାହୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ। କିଛି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ପରଦାର ଗତିବିଧି ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପତାକାର ସ୍ଥିରତାକୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ମନେ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ପରଦାଟି ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଯାହା ଏକ AI ଭିଡିଓର ସଙ୍କେତ।
ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଏହି ଗୁଜବ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଇରାନ ଡ୍ରୋନ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲା। ଇରାନ ମଧ୍ୟ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୨୦ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ଏବଂ ୨୦% ଏଲଏନଜି ପରିବହନ ହୁଏ। ତଥାପି, ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ପ୍ରସାରଣ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯାହା ଏପରି ଅସଙ୍ଗତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ।