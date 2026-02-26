Advertisement
Jagannath Temple at Jamshedpur: ଜାମସେଦପୁରରେ ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଭୂମିପୂଜା କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜାମସେଦପୁରର କଡମା (ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍) ଠାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଥିଲେ, "ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ଭେଦଭାବରେ ସମଗ୍ର ମାନବଜାତି ଉପରେ ସମାନ ଭା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 26, 2026, 08:05 PM IST

Jagannath Temple at Jamshedpur: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜାମସେଦପୁରର କଡମା (ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍) ଠାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଥିଲେ, "ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ଭେଦଭାବରେ ସମଗ୍ର ମାନବଜାତି ଉପରେ ସମାନ ଭାବରେ ବର୍ଷିବ।"

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି "ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ" ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭେଦଭାବର ବାହାରେ। ଜାତି, ବର୍ଗ, କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ନୀଚ ଏଠାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। "ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାତ, ବଢାଇଥାଏ ହାତ " ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ କଥାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପରମ୍ପରା ସହଭାଗୀ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ସାମୂହିକତାକୁ ପ୍ରତୀକ କରେ, ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ମହାନ ବଳିଦାନ ଗ୍ରହଣ କରି ସଦୟତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉତ୍ସବର ସମୟକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସଂଯୋଗ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।

ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେପରି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତି, ସେହିପରି ଏହି ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଏହା ସଠିକ୍ ସମୟ ଥିଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ସାମାଜିକ ଜାଗରଣର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହେବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ନୀଳାଚଳର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବେ ଜାମସେଦପୁର ଭୂମିରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ।

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଅଣ-ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସାବର ଜନଜାତିର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ କାହାଣୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରି, ସେ ସାମାଜିକ ଏକୀକରଣର ଐତିହ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।

"ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ" ରୂପ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏକ କାଠ ଦେବତା ଭାବରେ, ପ୍ରକୃତି ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଜୀବନଶୈଳୀର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ମୂଳ ଚେତନା ସହିତ ଜଡିତ। ମନ୍ଦିରର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉତ୍ସବରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟପାଳ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଗଙ୍ଗୱାର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

