US Attack on Siria: ସିରିଆ ଉପରେ ଆମେରିକା ଉପରେ ଘନଘନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେରିକା ସେନା ଭେନେଜୁଏଲା ପରେ ସିରିଆ ଉପରେ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଅପରେସନ୍ 'ହକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍' ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିରିଆରେ ଅନେକ ISIS ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଆମେରିକା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ (CENTCOM) ବାହିନୀ ପ୍ରମୁଖ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 11, 2026, 10:19 AM IST

US Attack on Siria: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେରିକା ସେନା ଭେନେଜୁଏଲା ପରେ ସିରିଆ ଉପରେ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଅପରେସନ୍ 'ହକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍' ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିରିଆରେ ଅନେକ ISIS ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଆମେରିକା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ (CENTCOM) ବାହିନୀ ପ୍ରମୁଖ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

ଆକ୍ରମଣ ରାତି ୧୦:୩୦ ରେ ହୋଇଥିଲା।
CENTCOM ଏହାର ଏକ୍ସ-ରେରେ ବିବରଣୀ ସେୟାର କରି କହିଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକା ସମୟ ପ୍ରାୟ ୧୨:୩୦ ରେ (ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି ୧୦:୩୦ ରେ) ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ଅପରେସନ୍ ହକିଆଇର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା।

ଆମେରିକୀୟ ସେନା କହିଛି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଇସଲାମିକ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ମୂଳପୋଛ କରିବା। ଏହା ସହିତ, ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ISIS କୁ ସମାପ୍ତ କରିବା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ସିରିଆର ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅପରେସନ୍
ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ଆମେରିକାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ମୂଳପୋଛ କରିବେ। CENTCOM ଏହାର ପୋଷ୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଡିସେମ୍ବର ୧୯, ୨୦୨୫ରେ ଅପରେସନ୍ ହକିଆଇ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହା ଡିସେମ୍ବର ୧୩, ୨୦୨୫ରେ ସିରିଆର ପାଲମିରାରେ ଆମେରିକୀୟ ଏବଂ ସିରିଆନ ସେନା ଉପରେ ISIS ଆକ୍ରମଣର ଏକ ସିଧାସଳଖ ଜବାବ ଥିଲା। CENTCOM କହିଛି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ISIS ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକ ଏବଂ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ବେସାମରିକ ଅନୁବାଦକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା।

ଆମେରିକୀୟ ସେନା କହିଛି, "ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ଦୃଢ଼।" ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ଦୃଢ଼। ଯଦି ତୁମେ ଆମ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ, ତେବେ ତୁମେ ନ୍ୟାୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କର ନା କାହିଁକି, ଆମେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜି ମାରିବୁ ଏବଂ ହତ୍ୟା କରିବୁ।"

୩୫ ରୁ ଅଧିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି
ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶନିବାରର ଅପରେସନରେ ୩୫ ରୁ ଅଧିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ୯୦ ରୁ ଅଧିକ ବୋମା ପକାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, ଆମେରିକା ISIS କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ ଇନହେରେଣ୍ଟ ରିଜଲଭ ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ପ୍ରାୟ ୧୮୦୦ ସୈନିକ ପଠାଇଥିଲା।

