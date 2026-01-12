Donald Trump: ଭେନେଜୁଏଲା ପରେ କ୍ୟୁବାକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, କହିଲେ ତେଲ ସପ୍ଲାଇ କରିବା ବନ୍ଦ କର

Trending Photos
Donald Trump: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଏବଂ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ ପରେ, କ୍ୟୁବାରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ କ୍ୟୁବାକୁ ଖୋଲା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟୁବା ୱାଶିଂଟନ ସହିତ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ପଡିବ ନଚେତ୍ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। କ୍ୟୁବା ଭେନେଜୁଏଲାର ତୈଳର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରେତା ହୋଇଛି। ଏବେ, ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ ପରେ, କ୍ୟୁବା ତେଲ ପାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଭେନେଜୁଏଲାର ତୈଳ ଉପରେ ନିଜର ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଆଉ କଣ କହିଥିଲେ?
ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟୁବାକୁ କୌଣସି ତେଲ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ ନାହିଁ। ସେ କ୍ୟୁବାକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି, ସେ କି ପ୍ରକାର ଆପୋଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ଆଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦାସ କରିଥିବା ଗୁଣ୍ଡା ଏବଂ ବଟି ଆଦାୟକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବେ ଆମେରିକାର ଦାୟିତ୍ୱ। ବାସ୍ତବରେ, ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଜାହିର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲାର ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାହିର କରି ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କ୍ୟୁବା ପୂର୍ବରୁ ତେଲ ହ୍ରାସର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲା, ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘୋଷଣା କ୍ୟୁବାର ଅସୁବିଧାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।
କ୍ୟୁବା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଲେ
କ୍ୟୁବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମିଗୁଏଲ ଡିଆଜ-କାନେଲ ଆମେରିକାକୁ ଜବାବ ଦେଲେ, କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର। କ୍ୟୁବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାର କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟୁବା କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମାତୃଭୂମିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରକ୍ତ ବୁନ୍ଦା ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରୁନୋ ରୋଡ୍ରିଗେଜ ଆମେରିକାକୁ ଅପରାଧିକ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ରୋଡ୍ରିଗେଜ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟୁବା ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ସୁରକ୍ଷା ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଦେୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।