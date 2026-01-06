Trending Photos
Donald Trump on Greenland: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆମେରିକାରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଡେନମାର୍କ ଏବଂ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ନେତାମାନେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟର କଡ଼ା ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଚାପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନାଟୋ ସହଯୋଗୀ ଡେନମାର୍କର ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେବା ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ରହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାର ବିଷୟ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ - ଟ୍ରମ୍ପ୍
ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେରିକାକୁ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରଣନୈତିକ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେବା ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର।
ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା: ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା
ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଜେନ୍ସ ଫ୍ରେଡେରିକ୍ ନିଲସେନ୍, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା। କୌଣସି ଚାପ ନାହିଁ, କୌଣସି ସଙ୍କେତ ନାହିଁ, ଏବଂ ମିଶ୍ରଣର କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନାହିଁ।" ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ କୂଟନୈତିକ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ।
ଡେନମାର୍କ କହିଛି ଯେ ଆମେରିକାର ଡେନମାର୍କକୁ ମିଶାଇବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ
ଡେନମାର୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମେଟ୍ ଫ୍ରେଡେରିକ୍ସେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ଡେନମାର୍କ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଅଂଶକୁ ମିଶାଇବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଡେନମାର୍କ ଏବଂ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନାଟୋ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ସହିତ ଏକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ରହିଛି।
ବ୍ରିଟେନର ସମର୍ଥନ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଦୃଢ଼ ରହିଛନ୍ତି
ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୀର ଷ୍ଟାରମର୍ ଡେନମାର୍କକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଅବିଚଳିତ ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ ଏବଂ "ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱ"ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଷ୍ଟାରମର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଡେନମାର୍କ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ; କୌଣସି ତୃତୀୟ ଦେଶର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ।
ଭେନେଜୁଏଲା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ବିବୃତ୍ତି
ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ସମ୍ପ୍ରତି ଭେନେଜୁଏଲାରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆହୁରି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବିବାଦ
ଟ୍ରମ୍ଫଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା ଷ୍ଟିଫେନ ମିଲରଙ୍କ ପତ୍ନୀ କେଟି ମିଲର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆମେରିକୀୟ ପତାକାର ରଙ୍ଗରେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏକ ମାନଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟ କରି "ଶୀଘ୍ର" ଲେଖିବା ପରେ ବିବାଦ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଜବାବରେ, ଆମେରିକାରେ ଡେନମାର୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ମିତ୍ର ଏବଂ ଡେନମାର୍କର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ସମ୍ମାନ କରାଯିବା ଉଚିତ।