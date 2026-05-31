Shocking News: ଏକତରଫା ପ୍ରେମ ସାଜିଲା କାଳ...ମାତ୍ର ଦେଢବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟାର କାହାଣୀରେ ଦୋହଲିଗଲା ଦେଶ..

Heinous crime: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଫିରୋଜାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକୋହାବାଦ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମକୁ ନ ପାଇ ଜଣେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁକୁ ରାସ୍ତାରେ ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଛି ଏବଂ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ମାଉସୀ ଶାଶୂଙ୍କ ପୁଅ:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିରୋଜାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ଆରଭ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବାମୟୀ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମହିଳା ବଦାୟୁଁର ବାସିନ୍ଦା ସୁମିତଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଆରଭ ନାମକ ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ପୁଅ ଥିଲା। ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ମାଉସୀ ଶାଶୂଙ୍କ ପୁଅ ବିରାଜ ଓରଫ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପାଠକ (ଯୁବରାଜ ନିବାସୀ) ମହିଳାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜୋରଜବରଦସ୍ତି ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଧା ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ।
ସେ ତାଙ୍କୁ ଟଫି କିଣିବା ବାହାନାରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ:
ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଶନିବାର ଦିନ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଶିକୋହାବାଦର ଯାଦବ କଲୋନୀରେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଶିଶୁ ଆରବକୁ ଟଫି କିଣିବା ବାହାନାରେ ନିଜ ସହିତ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ରାସ୍ତାରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ, ବିଚଳିତ ପରିବାର ଲୋକ ତୁରନ୍ତ ଶିଶୁଟିକୁ ଶିକୋହାବାଦର ସଂଯୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅପରାଧ କରିବା ପରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ବାପାମାଆଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିବା ଯୁବତୀ:
ପିଡିତାଙ୍କ ମାଆ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସାଥୀରେ ରଖିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଆ ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଯେପରି ସେ ସାଧାରଣ।
ତଥାପି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଶନିବାର ଦିନ ଦେଖା କରିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଜୋରଜବରଦସ୍ତି ଚାପ ପକାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଜଣକ ମନା କରିଦେଲେ, ସେ ବିବାହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ ସନ୍ତାନ ଅଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ, ବାଟର କଣ୍ଟା ହଟାଇବାକୁ ଭାବି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା। ସେ ପିଲାଟିକୁ ଏକ ଚକୋଲେଟ କିଣାଇଦେବା ବାହାନାରେ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଇ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ତଳେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତା'ର ବେକ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।