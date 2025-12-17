PM Modi at Ethiopia: ଇଥିଓପିଆରେ ୮ଟି ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ସହମତି

Trending Photos
PM Modi at Ethiopia: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଇଥିଓପିଆ ଗସ୍ତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଇଥିଓପିଆ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ: ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ଡିଜିଟାଲ୍ ସାର୍ବଜନୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି (DPI), ଏବଂ କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ। ଦୁଇ ଦେଶ ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସୁରକ୍ଷା, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ନିବେଶ ସମେତ ଆଠଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସହମତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ଭାରତ-ଇଥିଓପିଆ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହୋଇଛି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବି ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଭାରତ ଏବଂ ଇଥିଓପିଆ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ମଜବୁତ କରିଛି। ଦୁଇ ନେତା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଅଧିକ ଇଥିଓପିଆ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଭାରତରେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଇଥିଓପିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଥୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସମର୍ଥନ ଭାରତକୁ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇରେ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ସେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅହମ୍ମଦ ଅଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ସହଭାଗୀତା ଆଜି ଜରୁରୀ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଇଥିଓପିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଥିଓପିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବି ଅହମ୍ମଦ ଅଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଗ୍ରେଟର ମେଡାଲ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଇଥିଓପିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପାଇବାରେ ପ୍ରଥମ ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ। କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପୁରାତନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ସଭ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହେବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଗର୍ବର ବିଷୟ।