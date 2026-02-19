AI Impact Summit 2026: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ AI 'ମାଷ୍ଟରଷ୍ଟ୍ରୋକ୍'! 'MANAV'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜାଣନ୍ତୁ

ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି AI ଉପରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା।
AI Impact Summit 2026: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ AI ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ପାଇଁ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ "MANAV ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ" ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ଯାହା AIର ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପଥ ଦେଖାଏ। ଏହି ଘୋଷଣା ଭାରତ AI ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ 2026 ସମୟରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିଥିଲା। ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି AI ଉପରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା।
MANAV ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କ'ଣ?
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, "MANAV" ହେଉଛି ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶବ୍ଦ ଯାହା AIର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ କଏଦ କରିଥାଏ।
M ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୈତିକ ଏବଂ ନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା।
A ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଶାସନ।
N ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ।
A ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରବେଶଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ AI।
V ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୈଧ ଏବଂ ବୈଧ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା।
ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ଭାରତ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ AI କେବଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ସମାଜ ଏବଂ ମାନବତା ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ବିଷୟ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, AI କୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କେବଳ ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷିଣର ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହେବା ଉଚିତ୍। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ AI ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହେବା ଉଚିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିବା ଉଚିତ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ଦେଶ AI କୁ ଏକ ବିପଦ ଏବଂ ଭୟ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି, ଭାରତ ଏହାକୁ ବିକାଶ ଏବଂ ସୁଯୋଗର ଏକ ବାହନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ, "କିଛି ଲୋକ AI ରେ ଭୟ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏଥିରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଦେଖେ।" ଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ସେ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ, ମାନବ ଇତିହାସର ପ୍ରମୁଖ ମୋଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏଆଇ, ଯାହା ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶର ଦିଗ ଏବଂ ଗତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ।
ଏଆଇ କେବଳ ମଣିଷକୁ ସଶକ୍ତ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ଏହା ମଣିଷର କ୍ଷମତାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏଆଇ କେବଳ ମେସିନଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ମଣିଷର କ୍ଷମତାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଆଇ କ’ଣ କରିପାରିବ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଆଇ ସହିତ ସହଯୋଗରେ ମଣିଷ କ’ଣ କରିପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କେବଳ ସେତେବେଳେ ସଫଳ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଏହା ମାନବ କ୍ଷମତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଏ।
ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ, ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍, ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ୱାଙ୍ଗ, ଡାରିଓ ଆମୋଡେଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟେକ୍ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଫଟୋ ପାଇଁ ପୋଜ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ ୧୬ ରୁ ୨୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବିଶ୍ୱ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ଏବଂ ସହଭାଗୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ତିନୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା: "ଲୋକ, ଗ୍ରହ ଏବଂ ପ୍ରଗତି।" ଏହି ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଣିଷ, ପରିବେଶ ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ AI କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
