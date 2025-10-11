Advertisement
Asaduddin Owaisi: ଇସ୍ରାଏଲୀ ପିଏମଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଓୱେସି, କହିଲେ- ନେତାନ୍ୟାହୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା, ଆଲ୍ଲା ଦେଖିନେବେ

Asaduddin Owaisi On Netanyahu: ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସାଂସଦ ତଥା AIMIM ମୁଖ୍ୟ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସି ଶନିବାର ଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା ବୋଲି କହି ଆଲ୍ଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 11, 2025, 07:40 PM IST

Asaduddin Owaisi On Netanyahu: ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସାଂସଦ ତଥା AIMIM ମୁଖ୍ୟ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସି ଶନିବାର ଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା ବୋଲି କହି ଆଲ୍ଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ-ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଓୱେସି ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି।

ଜନତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଓୱେସି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ନେତାନ୍ୟାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା, ଯିଏ ୨୦,୦୦୦ ପିଲାଙ୍କ ସମେତ ୬୫,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ୧୨ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାସହୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱର ପ୍ରଶଂସାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଲ୍ଲା ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଦେଖି ନେବେ, ଇନଶାଆଲ୍ଲା।"

AIMIM ମୁଖ୍ୟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କୋର୍ଟ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ (ନେତାନ୍ୟହୁ) ବିରୋଧରେ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ସମର୍ଥକମାନେ ପଚାରିବେ, 'ଓୱେସି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି?' ଶୁଣ, କୁଲଭୂଷଣ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ଜେଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ତେଣୁ ଭାରତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା।"

ଓୱେସି ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଆମେ ବନ୍ଧକଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଗାଜାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନବିକ ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଚୁକ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର କିମ୍ବା ରୂପରେ ଆତଙ୍କବାଦ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ।"

