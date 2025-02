Air Force Plane Crashed: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ବାୟୁସେନା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମିରାଜ୍, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭିଡିଓ

MP Air Force Fighter Plane Crashes: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଶିବପୁରୀରେ ବାୟୁସେନା ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ପାଇଲଟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଏକ କ୍ଷେତରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଖସି ପଡିଥିଲା। ଯାହା ପରେ ଏଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପାଇଲଟମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି।

ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଉଭୟ ପାଇଲଟ

ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ନରୱାର ତହସିଲର ଡାବ୍ରାସାନି ଗାଁରେ ଏକ ସେନା ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଥିବା ଉଭୟ ପାଇଲଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି।

A Mirage 2000 fighter aircraft today crashed near Shivpuri in Madhya Pradesh while on a routine training sortie. This was a twin seater aircraft.

Pilots are safe and with locals.

Join | https://t.co/bq8DAxMRoA pic.twitter.com/rsOjElPhx1

— Satyaagrah (@satyaagrahindia) February 6, 2025